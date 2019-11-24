Welt: избиение судей стало нормой для немецкого любительского футбола

Нападения на судей стали для любительского футбола в Германии обыденной вещью, сообщает Welt. Дошло до того, что некоторые клубы нанимают для защиты арбитров частные охранные агентства. Но бесконтрольное насилие на полях остаётся большой проблемой, отмечает немецкий телеканал.

В очередном футбольном матче произошло нападение на судью. На матче регионального Кубка в Рюссингене в земле Рейнланд-Пфальц агрессивный игрок избил бокового судью до такой степени, что его увезли в больницу. Матч тут же прервали. Нападавший уже дисквалифицирован. Однако инцидент показывает, что бесконтрольное насилие в любительском футболе остаётся большой проблемой.

Региональный Кубок в Рейнланд-Пфальце. Спортивно-гимнастический клуб Рюссингена играет с клубом Алемания Вальдальгесхайм. После красной карточки у 21 летнего футболиста из СГК Рюссингена сдают нервы. Он подбегает к боковому судье и ударом кладёт его на землю. Матч останавливают. Ударившего позже исключат из клуба.

Ситуация в любительском футболе всё больше выходит из-под контроля. Нападения, оскорбления, травля. Каждые выходные судьи любительских лиг по всей стране готовятся к нападениям. Это житель Берлина Штефан Паффрат. Он сам стал жертвой такого насилия.

ШТЕФАН ПАФФРАТ, футбольный судья: После игры один из игроков не дал нам пройти в раздевалку. Подошёл ко мне и ударил в лицо <…> Мы быстро забежали в судейскую раздевалку. Заперлись там и позвонили в полицию.

В основном требования предъявляются к клубам. Клубы, которые по статистике выданных карточек и предупреждений занимают самые высокие места, регулярно встают на защиту судей. В этих клубах, по-видимому, и игроки понимают, что арбитрам приходится нелегко. Но многие клубы не соблюдают свои обязательства.

РАЛЬФ КИСТИНГ, представитель футбольных судей Берлина: Союз (Немецкий футбольный союз. — ИноТВ) должен действовать. К клубам, в которых нападают на судей, должны быть применены жёсткие санкции <…> От запрета на переход в более высокую лигу вплоть до дисквалификации всей команды. С этим нельзя мириться.

В Берлине и Кёльне даже прошла забастовка судей. Один из берлинских клубов уже нанял частное охранное агентство. Немецкий футбольный союз провёл кампанию в поддержку судей.

СУДЬЯ: Мы, судьи стоим друг за друга.

ВТОРОЙ СУДЬЯ: И не важно в какой лиге.

Но это вряд ли как-то повлияет на вспышки насилия на футбольных полях. Бокового судью из Рюссингена пришлось отвезти в больницу. Сейчас ему уже лучше.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2019 года