Deutschlandfunk: в эстонской Нарве не получается искоренить тягу к «восточному соседу»

Центристская партия Эстонии, которая годами пользовалась большой поддержкой русскоязычного меньшинства, стремительно теряет голоса, пишет Deutschlandfunk. Эксперты связывают это с тем, что недавно она создала коалицию с Консервативной народной партией Эстонии EKRE, которая последовательно выступает против культурной и языковой автономии этой части населения. Теперь возникли опасения, что произошедшее сведёт на нет весь прогресс по интеграции её в эстонское общество.

После развала Советского Союза эстонский город Нарва очень сильно пострадал, пишет Deutschlandfunk. Местная текстильная промышленность была разрушена. Безработица в регионе до сих пор самая высокая по стране.

К тому же проживающее здесь русскоязычное меньшинство плохо знает государственный язык, продолжает издание. У многих до сих пор нет паспортов. А пару месяцев назад Центристская партия Эстонии, которая годами пользовалась большой поддержкой у местного населения, создала коалицию с Консервативной народной партией Эстонии EKRE, разочаровав тем самым своих избирателей.

Консерваторы не раз критично высказывались о русскоязычном меньшинстве и выступали против культурной и языковой автономии, поясняет Deutschlandfunk. Актуальные опросы показывают, что после объединения политических сил центристы стали стремительно терять голоса. Эксперты опасаются, что из-за произошедшего весь прогресс по интеграции этой части населения может сойти на нет.

Дело в том, что общественные изменения такого рода требуют времени. Многие люди в Нарве до сих пор тяготеют к России. Он смотрят российское телевидение, празднуют православные праздники и призывают к сближению с «восточным соседом». К тому же из города продолжает уезжать молодёжь. Но и они встают перед непростым для себя выбором. Одни отправляются в Таллин и ЕС, другие — в сторону России.