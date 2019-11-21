Les Echos: Путин восхваляет национальные проекты, но экономика не растёт

Владимир Путин запустил национальные проекты в расчёте на то, что их в том числе профинансируют частные инвесторы. Однако, как пишет Les Echos, пока темпы роста российской экономики ниже, чем планировалось, и это вместе с другими российскими проблемами инвесторов отпугивает.

Несмотря на то что российская экономика не растёт, Владимир Путин хочет ободрить и привлечь иностранных инвесторов. «Наша цель — запустить новый инвестиционный цикл», — приводит Les Echos слова российского президента, который принял участие в экономическом форуме в Москве.

По словам автора статьи, Путин не скрывал некоторое разочарование, что связано с пессимистичными показателями ВВП. Так, официальная цель правительства — достигнуть роста экономики в 1,3% за этот год, тогда как в прошлом году получилось 2,3%, а обещал Путин и вовсе 4%, запуская свои «национальные проекты».

Автор статьи называет их «амбициозной программой», которая обойдётся в сумму $400 млрд и запланирована до 2024 года. Пока она не привела к росту экономики. Но Путин обещает, что в среднесрочной перспективе результаты должны быть. В качестве примера он приводит проекты в сфере инноваций, но при этом признаёт, что между правительством Москвы и регионами есть проблемы в сфере координации.

И источники издания в администрации президента России утверждают, что на местах происходит бюрократическая катастрофа и никто не готов брать на себя ответственность. Со стороны регионов и инвесторов есть желание участвовать в проектах, но сама система не работает, отмечает собеседник журналиста.

Из тех $400 млрд, что запланировали потратить на эти нацпроекты, $115 млрд должны поступить от частных инвесторов, российских и иностранных. И эта затея не только долгая в исполнении, но и частные предприятия неохотно занимаются инвестициями. «Учитывая коррупцию, борьбу за власть и отсутствие независимого правосудия в случае конфликта частный сектор опасается, что всё это в конечном итоге обернётся против них», — приводит издание слова неназванного наблюдателя.

В итоге на данный момент главной движущей силой экономического роста в России остаётся потребление. Однако покупательская способность россиян уже несколько лет на спаде. Но при этом реальные доходы растут, поскольку растёт количество банковских кредитов для физических лиц — в этом году прирост составил 20%. Соответственно, лидеры банковского сектора рассчитывают, что и объём инвестиций будет расти.

Впрочем, бывший министр финансов России, а ныне влиятельный критик Алексей Кудрин напомнил, что необходимы более структурные реформы, чтобы нарастить долю частного сектора в экономике и подтолкнуть развитие новых технологий. Но этого поворота, по его словам, пока не видно, пишет Les Echos.