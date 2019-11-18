MDR: британский глава центробанка предложил отказаться от доллара, но его не услышали

Во время недавнего заседания глав центробанка глава британского ЦБ Марк Карни предложил заменить доллар на посту главной мировой валюты, пишет MDR: в качестве альтернативы Карни предложил цифровые деньги. Впрочем, его предложение не вызвало серьёзного резонанса: эксперты отмечают, что у доллара есть ряд преимуществ перед цифровой валютой, а более реалистичную опасность для него представляют другие факторы, такие как экономическое усиление КНР.

Практически никто не отреагировал, когда глава британского центрального банка Марк Карни решил сыграть в «революционера» на недавнем заседании глав ЦБ и предложил заменить доллар на посту главной мировой валюты, пишет MDR. По словам Карни, в многополярном мире нужна валюта, которая была бы распределена между несколькими игроками.

В качестве замены доллару Карни предложил создать независимую цифровую валюту. Как отмечает издание, эти слова стали прямой атакой на доминирование США в мировых финансах, однако реакции на них не последовало — ни гневного твита от Дональда Трампа, ни солидарности со стороны европейских центральных банков. По мнению профессора политэкономии Гюнтера Шнабля из Лейпцигского университета, причина отсутствия реакции заключается в том, что предложение Карни нереалистично. Профессор финансов Фридрих Тиссен из Хемницкого университета отмечает, что сейчас альтернатив доллару нет: «это связано с тем, что США являются экономически сильной державой, с большим объёмом внешней торговли и, прежде всего, с функционирующей банковской системой».

Кроме того, эксперты выделяют ряд преимуществ доллара перед цифровыми валютами, пишет MDR: он стабилен, широко распространён и торговля с ним выгодна. Также в долларах совершаются важнейшие банковские транзакции. Ещё одна важная причина заключается в том, что доллар является самой популярной валютой среди инвесторов.

Таким образом, инвесторы, государства и корпорации не заинтересованы в смене мировой валюты. По мнению экспертов, для доллара могут быть опасными лишь две тенденции. Первая заключается в том, что США будут излишне сильно давить с помощью доллара на другие страны, как это происходит сейчас с Ираном. Вторая тенденция — экономическое усиление Китая: Пекин уже многие годы стремится вывести свою валюту на мировой уровень.