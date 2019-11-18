«Получите прямо на поле, братцы»: российский журналист ответил украинскому коллеге на шутки о сборной России

Российский журналист Василий Уткин жёстко ответил украинскому комментатору Виктору Вацко, который с иронией высказался о поражении сборной России от Бельгии. Как сообщает «Телеканал новин 24», Уткин написал, что с нетерпением ждёт встречи между российской и украинской сборными, в которой Украина «получит всё прямо на поле», а в Москве будет праздник с «настоящим среднероссийским борщом».

Российский журналист и блогер Василий Уткин жёстко ответил украинскому комментатору Виктору Вацко. Как передаёт «Телеканал новин 24», Вацко после поражения сборной России от Бельгии в матче отбора Евро-2020 написал в Twitter: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?».

«Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну не «Спорт-Экспресс» же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я не помню. С нетерпением жду матча Украина — Россия на Евро. Вы всё получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднероссийским борщом», — написал Уткин в своём Telegram.