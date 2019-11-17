L’Équipe: российские фигуристы забрали всё золото на Гран-при в Москве

На домашнем этапе Гран-при по фигурному катанию российские спортсмены возглавили турнирную таблицу во всех дисциплинах — мужском и женском одиночном катании, а также танцах и парах, пишет L’Équipe. Среди мужчин фигуристы из России не дали соперникам побороться за медали и заняли все призовые места.

Женщины, мужчины, танцы и пары — на предпоследнем этапе Гран-при фигуристы из России заняли первые места во всех дисциплинах, а мужчины не оставили своим соперникам шанса подняться на пьедестал, сообщает L’Équipe.

Первый после короткой программы, Александр Самарин обеспечил себе победу в субботу, рассказывает французская газета. Серебряный призёр чемпионата Европы начал свою произвольную программу с отличного каскада четверной лутц-тройной тулуп, однако потом вместо четверных прыжков выполнил тройные. За ним в турнирной таблице расположились его соотечественники Дмитрий Алиев, занявший второе место на чемпионате Европы в 2018 году, и Макар Игнатов, для которого это соревнование стало дебютом на Гран-при. По итогам соревнований Самарин и Алиев отобрались в финал, который пройдёт в декабре в Турине. Издание отмечает, что японец Сёма Уно, серебряный призёр Олимпийских игр, в Москве добрался только до четвёртого места.

Среди женщин победу одержала 15-летняя россиянка Александра Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров в 2018-2019 годах. Накануне в короткой программе она уступила лидерство Евгении Медведевой, двукратной чемпионке мира 2016-2017 годов и серебряному призёру Олимпийских игр в Пхёнчхане. Третью ступень пьедестала заняла американка Мэрайя Белл.

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, завоевавшие бронзу на последнем чемпионате Европы, не дали надежды соперникам оспорить своё лидерство после короткой программы. Как отмечает газета, серебряные призёры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов проиграли им немногим больше 12 баллов, а замыкает тройку лидеров немецкая пара Минерва Фабьенне Асе и Нолан Сегрет.



Наконец, в танцах пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, поднявшаяся на вторую ступень пьедестала на чемпионате мира 2019 года, обошла канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье. Тройку победителей замыкают Сара Уртадо и Кирилл Халявин, представляющие Испанию, а французская танцевальная пара заняла лишь восьмую строчку турнирной таблицы, пишет L’Équipe.