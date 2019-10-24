20 minutes: Брижит Макрон, парикмахерская и сайт знакомств — какие ассоциации вызвал в соцсетях логотип Олимпиады-2024

Новый логотип Олимпийских игр 2024 года в Париже пользователи соцсетей восприняли неоднозначно, пишет 20 minutes. Одни решили, что символ напоминает им иконку популярного приложения для романтических свиданий, другие сравнили с рекламой «провинциальной парикмахерской», а кто-то даже уловил «поразительное сходство» с Брижит Макрон.

Недавно организаторы Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже представили новый логотип соревнований, который объединил в себе золотую медаль, пламя и Марианну, олицетворяющую саму Францию. Однако, как обращает внимание 20 minutes, в 2019 году ничего масштабного не проходит без оживлённой реакции в соцсетях. Эта участь не обошла стороной и новый олимпийский символ.

К примеру, многие узнали в логотипе иконку популярного приложения для поиска романтических свиданий Tinder.

Лица, по всей видимости, более глубоко знакомые с темой, даже отметили, что по дизайну логотип больше похож на платную, более продвинутую версию приложения.

Другие усмотрели в столь многозначном символе «поразительное сходство» с супругой французского лидера Эммануэля Макрона Брижит.

— babushka kasatchok (@CoxiTerrienne) 22 октября 2019 г.

Кто-то посчитал, что олимпийский логотип похож на рекламу «провинциальной парикмахерской».

— TixFlo Vidéaste (@TixFlo) 21 октября 2019 г.

Один из пользователей решил, что идею наверняка подсмотрели у Ассоциации органических сельскохозяйственных организаций Швейцарии.

— Fabien Perissinotto (@FPerissinotto) 21 октября 2019 г.

Кое-кому символ Олимпиады-2024 напомнил о мультфильме «Южный парк».

Ну а дизайнеры из компании Graphéine напомнили, каким был их вариант логотипа для Олимпийских игр в Париже, но он пришёлся не по вкусу комиссии.