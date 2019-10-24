20 minutes: Брижит Макрон, парикмахерская и сайт знакомств — какие ассоциации вызвал в соцсетях логотип Олимпиады-2024

Новый логотип Олимпийских игр 2024 года в Париже пользователи соцсетей восприняли неоднозначно, пишет 20 minutes. Одни решили, что символ напоминает им иконку популярного приложения для романтических свиданий, другие сравнили с рекламой «провинциальной парикмахерской», а кто-то даже уловил «поразительное сходство» с Брижит Макрон.
Недавно организаторы Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже представили новый логотип соревнований, который объединил в себе золотую медаль, пламя и Марианну, олицетворяющую саму Францию. Однако, как обращает внимание 20 minutes, в 2019 году ничего масштабного не проходит без оживлённой реакции в соцсетях. Эта участь не обошла стороной и новый олимпийский символ.
К примеру, многие узнали в логотипе иконку популярного приложения для поиска романтических свиданий Tinder.
В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов — главного европейского клубного турнира под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА), — российский «Нижний Новгород» на выезде обыграл немецкий «Бамберг» со счётом 73:58.
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Оформив голевой дубль в поединке третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом», нападающий итальянского «Наполи» Дрис Мертенс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
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