Miami Herald: во Флориде задержали уволенного Путиным вице-президента Олимпийского комитета России

Иммиграционная служба США задержала Ахмеда Билалова, бывшего заместителя начальника Олимпийского комитета России, которого при подготовке к зимним Играм в Сочи раскритиковал Владимир Путин за несоблюдение сроков строительства и резко возросшие траты, пишет Miami Herald. Издание напоминает, что после увольнения Билалов переехал в Америку и в интервью обвинил правительственных агентов в преследованиях и отравлении ртутью.

Утром во вторник сотрудники иммиграционной службы США задержали Ахмеда Билалова, бывшего сотрудника Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает Miami Herald. Выходец из Дагестана и бывший нефтяной магнат, проживающий на данный момент в Санни-Айлс-Бич с женой и новорождённым ребёнком, у себя на родине Билалов занимался подготовкой к зимним Играм в Сочи, но был уволен за год до их начала.

Как напоминает издание, Белалов занимал пост заместителя начальника ОКР и руководил возведением спортивных объектов к Олимпиаде. Этот процесс запомнился задержками в строительных работах, завышенными ценами и обвинениями правительства в коррупции. В эфире российского телеканала президент Владимир Путин саркастично раскритиковал Билалова за разросшуюся стоимость комплекса трамплинов, и вскоре чиновник покинул страну. В интервью The Guardian в том же году он утверждал, что в России его отравили ртутью правительственные агенты, которых уже много лет обвиняли в отравлении критиков Путина или инсценировании несчастного случая с их участием.

По различным сообщениям СМИ, у себя на родине Билалов проходит как обвиняемый по делу о растрате имущества. Пока неясно, добивается ли его экстрадиции Россия или это связано с какими-то другими нарушениями. Как отмечает американская газета, официальный представитель Интерпола в Вашингтоне не прокомментировала, получил ли департамент уведомление о том, что Билалов является лицом, скрывающимся от правосудия. «К сожалению, отделение Интерпола в Вашингтоне не располагает никакой информацией, которой можно поделиться, в отношении Билалова», — заявила представитель Интерпола Ванесса Аллен.