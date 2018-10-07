Почётный член МОК: из-за демонизации Путина никого не интересует наследие Игр в Сочи

Невообразимое наследие Игр в Сочи — вот показатель их успеха, отмечает в интервью Le Figaro знаменитый горнолыжник и наблюдатель от МОК за подготовкой к Олимпиаде-2014 Жан-Клод Килли. Однако, по его словам, западная пресса не обращает должного внимания на то, что осталось после Игр: железные дороги, туннели, отели, образовательный центр «Сириус» и даже программа по восстановлению популяции леопардов.

Для того чтобы считать Олимпийские игры удачными, нужно, чтобы они принесли какие-то спортивные достижения, финансовые результаты, а также оставили после себя наследие, считает знаменитый французский горнолыжник и видный деятель МОК Жан-Клод Килли. Как он заявил в эксклюзивном интервью Le Figaro, примером тому можно считать Игры в Сочи, наследие которых «невообразимо».

Из всех достижений Олимпиады в Сочи больше всего Килли рад тому, что на Кавказе стали восстанавливать популяцию леопарда, который прежде оттуда исчез, а также созданию программы «Сириус», которая позволяет на территории Олимпийского парка талантливой молодёжи встречаться с выдающимися представителями России и зарубежья. Через эту школу прошло уже 24 тыс. учеников. «Это прямое наследие Игр, которое позволяет жить Олимпийскому парку», — отмечает Килли.

Кроме того, по словам спортивного менеджера, заполняемость местных отелей доходит до 100% как летом, так и зимой. Была проложена новая железная дорога и построено 11 км туннелей. «К сожалению, никого это не интересовало, потому что вовсю шла кампания по демонизации Путина», — сетует Килли.

По его признанию, и сам Килли сильно страдал от этой демонизации, ведь «ради того, чтобы Игры удались, на огромные жертвы пошло много очень достойных людей как в России, так и за её пределами». Однако, по его словам, Россию показывают в плохом свете. Сам же Килли признался, что приезжал в Россию уже 64 раза и очень её любит.

«Санкции против России — историческая ошибка, — приводит издание слова спортсмена. — Ведь страна поворачивается на Восток. Все крупные контракты сегодня подписываются с Китаем. Я по этому поводу сильно сожалею, ведь во время своего первого президентского срока Путин сделал всё, чтобы снова сойтись с Западом, но его грубо оттолкнули». Килли отмечает, что с Россией нельзя так обращаться.

По его словам, он уже давно придерживается такой позиции, и это сильно сказывается на его репутации. Однако он заверил, что это его не беспокоит, ведь он горец и от своих ценностей не отказывается.

Во время длинного интервью упомянул Килли и о своих личных дружеских отношениях с российским президентом. Познакомились они во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, за которой со стороны МОК следил Килли. «По телевизору он выглядит холодным, но всё совсем наоборот. Невозможно управлять страной в 11 часовых поясов пританцовывая». Как отметил знаменитый спортсмен, он путешествовал с Путиным, проводил с ним отдых, знаком с его семьёй, играет с ним в хоккей.

И если раньше Килли интересовался Наполеоном, то теперь уже десять лет он занимается чтением русской литературы, в том числе произведений тех писателей, которые, по его словам, возвращаются в моду, как Довлатов.

Помимо всего прочего, в интервью с журналистами Le Figaro Жан-Клод Килли обсудил свою новую книгу, а также грядущую Олимпиаду в Париже в 2024 году. До неё осталось пять с половиной лет, то есть, по словам спортивного чиновника, «она уже завтра утром». А между тем организация тех Игр вызывает у Килли обеспокоенность, поскольку там каждый тянет одеяло на себя, «каждый хочет свою машину с личным водителем». Между тем, провести удачные Игры там возможно, отмечает Килли, лишь надо не выпячивать себя и заняться работой.