Почётный член МОК: из-за демонизации Путина никого не интересует наследие Игр в Сочи
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT оценил заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки об условии примирения с Россией.
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в танцах на льду на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Оперная певица Монтсеррат Кабалье будет похоронена на кладбище Сант-Андреу в Барселоне, где покоятся её родители. Об этом заявила её племянница на церемонии прощания.
Заместитель директора департамента финансов Михаил Ноздряков на внеочередной сессии заксобрания, представляя изменения в трёхлетний бюджет Севастополя, заявил о необходимости выделить 32 млн рублей на прививки от гриппа.
Организатор выставок британского художника в России Александр Начкебия в беседе с телеканалом «360» прокомментировал самоуничтожение картины «Девочка с воздушным шаром» после продажи на аукционе в Лондоне.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН оценил заявление саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что через 19 лет Россия значительно потеряет в добыче нефти либо вовсе исчезнет с нефтяного рынка.
Нападающий «Витязя» Павел Чернов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН прокомментировал победу партии «Согласие» на выборах сейма Латвии.
Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили в беседе с Inforeactor прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.
Калининградская область подписала соглашение о сотрудничестве с Российским союзом строителей, сообщает «Янтарный край».
Турция не намерена больше пользоваться кредитами Международного валютного фонда (МВФ). Об этом, как сообщает Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Президент Сирии Башар Асад заявил, что «истерия» западных стран из-за Идлиба связана с пониманием того, что наступил решающий момент.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи со спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом пригласил его до конца 2018 года посетить Москву с визитом.
Россиянин Михаил Коляда занял первое место в мужском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
«Монако» потерпел поражение от «Ренна» в матче девятого тура французской Лиги 1.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по группе палестинцев в секторе Газа из-за запуска воздушных шаров с горючими веществами с территории региона.
Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв и хавбек петербургской команды Александр Ерохин могут пропустить предстоящий сбор национальной команды перед матчами Лиги наций УЕФА со сборными Швеции и Турции.
Зачинщики драки в исправительной колонии в Омске требовали сотовые телефоны и освобождения нарушителей режима из штрафных изоляторов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о способе «сдерживания России».
Солистка Большого театра Вероника Джиоева в беседе с Nation News прокомментировала сообщения о смерти оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 17% за январь — август 2018 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе в беседе с ФАН оценил победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.
В Оренбургской области диагностировали 634 случая онкозаболеваний с начала 2018 года, сообщает RIA56. Это 0,3% от общего количества прошедших диспансеризацию.
Нападающий Павел Падакин в беседе с «Известиями» рассказал о своём восстановлении после травмы.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что через 19 лет Россия значительно потеряет в добыче нефти либо вовсе исчезнет с нефтяного рынка.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области, сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Боец смешанного стиля Андрей Семёнов в беседе с kp.ru оценил поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Сборная России одержала победу в смешанных командных соревнованих по BMX на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
Президент Интерпола Мэн Хунвэй, о пропаже которого сообщалось ранее, подозревается в нарушении закона, в отношении него ведётся проверка. Об этом сообщили в центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Белграде со студентами филологического факультета заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича.
Российский полузащитник Александр Головин стал автором результативной передачи в матче девятого тура французской Лиги 1 против «Ренна».
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о необходимости «обоюдного желания» для примирения с Россией.
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
В американском штате Нью-Йорк в городе Скохари произошло ДТП с участием лимузина, сообщает телеканал ABC.
Российская экономика стала меньше зависеть от внешних факторов, в том числе цен на нефть и санкций. Такое мнение выразил глава Минфина России Антон Силуанов в программе «Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1».
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над японцем Кеем Нисикори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что два игрока команды — голкипер Андрей Лунёв и хавбек Александр Ерохин — получили травмы в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Алан Мильяччо, агент бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, прокомментировал слухи о том, что французский специалист может возглавить английский «Манчестер Юнайтед».
Россиянка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 1944, сообщает «Синьхуа».
Россиянин Сергей Шамаков завоевал золотую награду в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник объяснил, почему невозможно достроить ракетный крейсер «Украина». Об этом он сказал изданию «Преступности.net».
Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне достигнут прогресс в вопросе реализации двусторонних договорённостей по денуклеаризации.
Лондонский футбольный клуб «Челси» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Пресс-службы московских футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив» огласили стартовые составы команд на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Милан» одержал победу над футбольным клубом «Кьево» в матче восьмого тура итальянской Серии А.