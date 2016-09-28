Японский политик о Курилах: Два вернуть, а два – в совместное управление Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори уверен, что Россия вернет Японии острова Хабомаи и Шикотан Курильской гряды, потому что там и так живет мало русских. Другие два спорных острова – Кунашир и Итуруп, по его предположению, будут управляться совместно из Москвы и Токио. Согласно этой идее правительство Синдзо Абэ и намерено вести переговоры с российскими властями, передает Tv-Asahi. 28 сентября 2016 TV-Asahi

TV-Asahi: Российские власти задержали японца за наличные Японец-переводчик, который сопровождал группу в рамках программы безвизовых поездок на Курильские острова, был задержан, когда отправлялся обратно в Японию. Как сообщает TV-Asahi, предположительно у него при себе была крупная сумма незадекларированных денег. 22 августа 2016 TV-Asahi

TV-Asahi: Министр по делам Курил не знает, как читается название острова Хабомаи Японский министр по делам Окинавы и четырех Южнокурильских островов, выступая на пресс-конференции, не сумела прочитать написанное иероглифами название курильского острова «Хабомаи». Из затруднительного положения ее вывел секретарь, который подсказал правильное прочтение, сообщает TV-Asahi. 9 февраля 2016 TV-Asahi

Tv-Asahi: Премьер Японии перед саммитом G7 заедет посоветоваться к Путину Как будущий хозяин саммита «Большой семерки» премьер Японии Синдзо Абэ поедет в начале мая в Европу – и в процессе заедет и в Россию, сообщает Tv-Asahi. Из-за происходящего на Украине представителей России на G7 не пускают, поэтому Абэ намерен загодя обсудить с Владимиром Путиным такие проблемы, как борьбу с терроризмом и Северную Корею, поясняет телеканал. 8 февраля 2016 TV-Asahi

Tv-Asahi: Японский секрет обошелся России в восемь обедов Полиция Японии расследует утечку секретного военного документа, который попал в руки России. Как сообщает TV-Asahi, бывший военный, который сознался в передаче засекреченной информации, восемь раз обедал в компании российского военного атташе в Токио. 4 декабря 2015 TV-Asahi

Tv-Asahi: Нарышкин выступил посланцем для глав Японии и России Председатель Госдумы Сергей Нарышкин встретился в Токио с премьером Синдзо Абэ. Он передал японскому лидеру послание от Владимира Путина, а тот доверил Нарышкину свой ответ, сообщает Tv-Asahi. Телеканал отмечает также, что Москва настаивает на том, чтобы глава японского МИД как можно скорее приехал в Москву. 21 мая 2015 TV-Asahi

TV-Asahi: Грузия хочет, чтобы японцы звали ее «Джорджией» Грузинские власти неоднократно просили правительство Японии о том, чтобы те называли их страну «Джорджия», передает TV-Asahi. Сейчас она по-японски произносится как «Гурудзиа», — но это название взято из русского языка. Сменить его на исконно грузинское «Сакартвело» в Тбилиси почему-то не просят, комментирует японский телеканал. 6 октября 2014 TV-Asahi

Япония отказала в визах 23 россиянам из-за ситуации на Украине Японские власти наложили запрет на выдачу виз 23 россиянам с формулировкой: «из-за отсутствия подвижек в мирном урегулировании ситуации на Украине». Сразу после этого премьер-министр Синдзо Абэ отправился в европейское турне – согласовывать дальнейшие действия с главами Великобритании, Франции и Германии, сообщает TV-Asahi. 29 апреля 2014 TV-Asahi

TV-Asahi: Снег в Сочи почти растаял, спешно завозят искусственный Обильный снег, который прошел в Сочи в декабре, почти растаял, сообщает корреспондент TV-Asahi. Теперь в городе стоит теплая погода, и на площадку для прыжков с трамплина спешно завозят искусственный снег. 30 января 2014 TV-Asahi

С помощью России КНДР дотянется до Европы Прямое железнодорожное сообщение между российским Дальним Востоком и особым экономическим районом Расон в КНДР позволит Северной Корее наладить связь с Европой, заявил министр железных дорог страны Чон Ги Льсу на церемонии открытия. Раньше этому препятствовала разная ширина колеи в России и КНДР, отмечает японский Tv-Asahi. 23 сентября 2013 TV-Asahi