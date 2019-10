WSJ: «женщины заявляют, что не уступают мужчинам» — российские фигуристки поражают мир четверными прыжками

Российские фигуристки подняли планку в женском фигурном катании, выиграв два этапа международных Гран-при, исполнив четверные прыжки, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее специалисты опасаются того, как такие колоссальные нагрузки отразятся на юных спортсменках.

Сразу несколько фигуристок подняли планку в женском фигурном катании, показав на международных соревнованиях прыжки в четыре оборота, которые на протяжении десятилетий были не по силам женщинам, пишет The Wall Street Journal. Теперь же они делают их в таких количествах, что уже сравнялись с ведущими фигуристами-мужчинами.



Так, 15-летняя россиянка Александра Трусова, выступая на Гран-при Skate Canada, прыгнула два четверных тулупа и четверной лутц во время произвольной программы, выиграв соревнования, несмотря на ошибку при исполнении четверного сальхова.



Всего неделей ранее ещё одна россиянка 15-летняя Анна Щербакова продемонстрировала два четверных лутца во время исполнения произвольной программы на Skate America. Это позволило спортсменке одержать победу на этом этапе Гран-при, несмотря на то что по итогам короткой программы она оказалась лишь четвёртой.



Темпы развития фигурного катания, как отмечает The Wall Street Journal, уже были впечатляющими, когда японец Юдзуру Ханю выиграл второе олимпийское золото, сделав четыре четверных прыжка, после победы на Олимпийских играх 2014 года с двумя. Тогда в женском фигурном катании наиболее сложным прыжком считался тройной аксель, требующий дополнительно делать пол-оборота.



При этом наиболее активно женское фигурное катание развивается на юниорском уровне. Так, сразу две молодые спортсменки, 13-летняя Камила Валиева и 14-летняя Алиса Лю, которые пока не допускаются до взрослых соревнований, также исполняют четверные прыжки.



«На данный момент стать чемпионкой мира среди юниоров в женском фигурном катании едва ли не сложнее, чем чемпионкой мира среди взрослых», — заявил американский фигурист Джонни Вейр, полагающий, что это стало новой нормой.



«Пока Международный союз конькобежцев не скажет, что можно делать один четверной прыжок, а остальное выступление строить на катании и вращениях, молодёжь ничего не добьётся. Это ведь тоже спорт», — добавил спортсмен.



У подобных элементов уже появились свои фанаты, которые видят в них нечто вроде проявления женской силы. «Женщины по всему миру заявляют, что не уступают мужчинам», — приводит The Wall Street Journal слова тренера Тома Закрайсека.



Вместе с тем спортивное сообщество задаётся вопросом, как подобные физические нагрузки отразятся на здоровье фигуристок, замахивающихся на столь сложные элементы в столь юном возрасте. Предполагается, что спортсменки, фактически бегущие наперегонки со временем, не смогут исполнять элементы такой сложности после полового созревания.



Ожидается, что эти колоссальные нагрузки на спину, колени и лодыжки заметно сократят спортивную карьеру как фигуристок, так и фигуристов.



«Что произойдёт с девочкой, чьё тело сильно меняется? Система отвергнет её после всех этих вложений», — отметил заслуженный профессор из Техасского университета в Остине Роберт Малина.



С другой стороны, Закрайсек считает, что совершенствование техники и ботинок поможет уменьшить износ организма. Он призывает осваивать подобные сложные навыки в юности, что позволит запастись временем для подготовки к выполнению прыжков в четыре оборота.



Кроме того, американский тренер полагает, что российские спортсмены «невероятно сильные, очень сильные, а не только поджарые; их тела с этим справляются, именно поэтому они это и делают». Как пишет The Wall Street Journal, Закрайсек предупреждает, что соперничать с Россией непросто.