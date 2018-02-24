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Guardian: Загитова не оставила и следа от былого господства США в фигурном катании

Материал представлен в переводе ИноТВ
Впервые с момента окончания Второй мировой войны американские фигуристки не вошли в шестёрку лучших на Олимпийских играх. Сборная американских фигуристок, которая когда-то была самой популярной в мире и достигала невероятных спортивных успехов, — «теперь аутсайдер». Как пишет The Guardian, после того как 15-летняя Алина Загитова стала самой молодой олимпийской чемпионкой со времён Тары Липински, от былого господства США в фигурном катании почти не осталось и следа.
Guardian: Загитова не оставила и следа от былого господства США в фигурном катании
Reuters
«Морально уставшая» американская фигуристка Мирай Нагасу, выступившая не так хорошо, как ей хотелось бы, призналась журналистам, что не может дождаться того момента, когда Олимпиада закончится и она сможет поехать домой, сообщает The Guardian. В её голосе слышалось облегчение от того, что всё заканчивается.
 
Ни одна из американских фигуристок на Олимпиаде в Пхёнчхане не добилась успеха в одиночном катании. Впервые с момента окончания Второй мировой войны американские фигуристки не вошли в шестёрку лучших на Олимпийских играх. Сборная американских фигуристок, которая когда-то была самой популярной в мире и достигала невероятных спортивных успехов, — «теперь аутсайдер».
 
Как утверждает британское издание, кошмар, который настиг в среду трёх американских фигуристок и разбил вдребезги их надежды занять призовые места, продолжился и в пятницу.
 
Первой не повезло Карен Чен, прошлогодней чемпионке США, которая один раз упала и допустила кучу технических ошибок. Затем с неудачей столкнулась Брэди Теннелл, которая в прошлом месяце стала чемпионкой США: 19-летняя фигуристка дважды оступилась в пятницу и завалила первый прыжок в среду. Третья американская фигуристка, Мирай Нагасу, которой удалось сделать тройной аксель во время командных соревнований на прошлой неделе, упала, пытаясь повторить его в среду, и не смогла выполнить его в пятницу.
 
Как пишет The Guardian, после того как 15-летняя Алина Загитова стала самой молодой олимпийской чемпионкой со времён Тары Липински, от былого господства, которое на протяжении многих лет удерживали США в фигурном катании, почти не осталось и следа.
 
С 2006 года американские фигуристки не получили ни одной медали на трёх Олимпийских играх и всего один раз получали серебро за последние 11 международных чемпионатов.
 
Выступление американских фигуристок на Олимпиаде в Пхёнчхане показывает наличие отрицательной тенденции: за последние десять лет американки, хотя и перестали быть постоянными претендентками на призовые места, не опускались ниже 7-й позиции.
 
Как отмечает The Guardian, пришло время признать, что посредственное выступление американских фигуристок на Олимпиаде в Южной Корее — это «не исключение из правила, а новая реальность».
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источник
Guardian Великобритания Европа
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