Guardian: Загитова не оставила и следа от былого господства США в фигурном катании

Впервые с момента окончания Второй мировой войны американские фигуристки не вошли в шестёрку лучших на Олимпийских играх. Сборная американских фигуристок, которая когда-то была самой популярной в мире и достигала невероятных спортивных успехов, — «теперь аутсайдер». Как пишет The Guardian, после того как 15-летняя Алина Загитова стала самой молодой олимпийской чемпионкой со времён Тары Липински, от былого господства США в фигурном катании почти не осталось и следа.

«Морально уставшая» американская фигуристка Мирай Нагасу, выступившая не так хорошо, как ей хотелось бы, призналась журналистам, что не может дождаться того момента, когда Олимпиада закончится и она сможет поехать домой, сообщает The Guardian. В её голосе слышалось облегчение от того, что всё заканчивается.

Ни одна из американских фигуристок на Олимпиаде в Пхёнчхане не добилась успеха в одиночном катании. Впервые с момента окончания Второй мировой войны американские фигуристки не вошли в шестёрку лучших на Олимпийских играх. Сборная американских фигуристок, которая когда-то была самой популярной в мире и достигала невероятных спортивных успехов, — «теперь аутсайдер».

Как утверждает британское издание, кошмар, который настиг в среду трёх американских фигуристок и разбил вдребезги их надежды занять призовые места, продолжился и в пятницу.

Первой не повезло Карен Чен, прошлогодней чемпионке США, которая один раз упала и допустила кучу технических ошибок. Затем с неудачей столкнулась Брэди Теннелл, которая в прошлом месяце стала чемпионкой США: 19-летняя фигуристка дважды оступилась в пятницу и завалила первый прыжок в среду. Третья американская фигуристка, Мирай Нагасу, которой удалось сделать тройной аксель во время командных соревнований на прошлой неделе, упала, пытаясь повторить его в среду, и не смогла выполнить его в пятницу.

Как пишет The Guardian, после того как 15-летняя Алина Загитова стала самой молодой олимпийской чемпионкой со времён Тары Липински, от былого господства, которое на протяжении многих лет удерживали США в фигурном катании, почти не осталось и следа.

С 2006 года американские фигуристки не получили ни одной медали на трёх Олимпийских играх и всего один раз получали серебро за последние 11 международных чемпионатов.

Выступление американских фигуристок на Олимпиаде в Пхёнчхане показывает наличие отрицательной тенденции: за последние десять лет американки, хотя и перестали быть постоянными претендентками на призовые места, не опускались ниже 7-й позиции.

Как отмечает The Guardian, пришло время признать, что посредственное выступление американских фигуристок на Олимпиаде в Южной Корее — это «не исключение из правила, а новая реальность».