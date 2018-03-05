Japan Times раскрыла секрет российских фигуристок: «они не делают ошибок»

После успеха Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Южной Корее японцы, занявшие 4-е и 6-е места, задались вопросом, чего же им не хватает. Как заверили Japan Times эксперты, различия между россиянками и японскими фигуристками не так уж сильны, но первые, безусловно, берут своим артистизмом и, в отличие от соперниц, откатывают сложнейшие программы без ошибок.

После разгромной победы российских фигуристок на Олимпийских играх в Пхёнчхане, в Японии, чьи спортсменки на соревнованиях вошли в первую шестёрку лидеров, стали активно задаваться вопросом: «Что же делать, чтобы догнать сильных россиянок», пишет корреспондент Japan Times Джек Галлахер.



По итогам Олимпиады разрыв между золотой медалисткой Алиной Загитовой и занявшей 4-е место Сатоко Мияхарой составил более 17 очков. С Каори Сакамото, оказавшейся на 6-м месте, — и того больше. Однако, как заявил изданию двукратный бронзовый медалист Олимпийских игр француз Филипп Канделоро, японские фигуристки выступили очень хорошо. «Что я могу здесь сказать? У России получилось с помощью артистизма создать ощущение балета Большого театра, и всё в этом роде. У них всегда будут лучшие оценки за артистизм».



Кроме того, французский фигурист полагает, что большую роль играет визуальная сторона выступления спортсменок: «Это вопрос отношения, физической составляющей. Судьям больше понравится стиль россиянок, чем японок, даже если японки будут выполнять прыжки в четыре оборота». Канделоро уверен, что в скором времени порядок проведения соревнований по фигурному катанию изменится и номера за технику и артистизм будут оцениваться отдельно. «В европейском фигурном катании всё плохо, за исключением россиян, да и то они сильны лишь в женском и парном катании», — добавил спортсмен. Поэтому для того чтобы «дать всем шанс что-нибудь выиграть», нужно вводить новую форму соревнований.



Также за успехом россиянок стоит жёсткая дисциплина и их «звёздный тренер» Этери Тутберидзе. Канделоро называет её «хорошим руководителем». «Она контролирует всех в своей команде, и они отлично работают. Её подопечные как солдаты. Они слушают, они работают», — объяснил фигурист. Если в США и Канаде спортсмены всегда получают удовольствие от того, что делают, и подходят к делу с позитивным отношением, то в Европе, за исключением России, никто не хочет трудиться. «В Европе жизнь настолько хорошая, что они недостаточно мотивированы на борьбу».



Как отметил японский эксперт по фигурному катанию, пожелавший остаться неизвестным, на следующий год могут отменить правило, приносящее дополнительные баллы за прыжки в конце программы, — этим часто пользуются россияне, «утяжеляя» прокаты фигуристок к финалу. Ещё японские спортсменки хотели бы, чтобы за тройной аксель — сложный прыжок, который многие из них делают, — давали больше очков. Такие изменения могли бы повысить шансы японок на медали.



Европейская журналистка, специализирующаяся на фигурном катании и так же не пожелавшая назвать своё имя, заявила Japan Times, что она не видит огромной разницы между российскими и японскими фигуристками. Однако россиянки становятся безусловными лидерами, потому что откатывают свои сложные программы «чисто», без помарок и ошибок. «Абсолютная стабильность. Думаю — вот то, что принесло россиянками их положение. Они, девочки, показывают себя очень, очень стабильными. Практически наверняка вы не увидите, как они что-нибудь пропускают на соревнованиях или на тренировках. Вероятно, для Японии это должно стать следующим шагом», — отметила эксперт.



«Россиянки, по сути, вообще не делают ошибок», — подтвердил японский тренер, тоже настоявший на анонимности. Японки во многом не хуже российских спортсменок, но они периодически ошибаются — в этом вся разница. Относительно критики в отношении «несбалансированности» программ россиянок, которые делают почти все прыжки в конце ради бонусных очков, специалист парировал: «Ну а вы чего хотите? Это спорт. Можете ли вы указывать человеку, который бежит марафон, что ему нельзя отставать и нужно спринтовать с самого старта? … Если ты можешь нагрузить свою программу к концу, сделать все прыжки, когда уже устала, но без ущерба для выступления — пожалуйста». Россиянки так могут, в этом их стратегия и преимущество.