Британский депутат: если Джонсон не опубликует доклад о России, значит, он сам причастен

Депутат британского парламента Крис Брайант уверен, что россияне долгое время спонсируют Консервативную партию Великобритании. В своей статье для The Guardian он призывает Бориса Джонсона опубликовать доклад о якобы российском вмешательстве, иначе, по его словам, можно будет подумать, что сам Джонсон в чём-то виноват и ему есть что скрывать.

Истоки нынешнего поведения британского правительства, которое не хочет публиковать секретный доклад о якобы «российском вмешательстве», стоит искать в 2009 году, утверждает Крис Брайант, который был в британском парламенте куратором группы по отношениям с Россией. В своей статье для The Guardian он напоминает: тогда Россия была одной из наиболее быстрорастущих экономик мира, и британское правительство хотело с ней сотрудничать.



Из-за этого, как отмечает автор статьи, приходилось якобы на многое закрывать глаза. В частности, по его словам, Тереза Мэй заблокировала расследование смерти Александра Литвиненко, чтобы не навредить дипломатическим отношениям с Россией. И после смерти Сергея Магнитского никаких мер британское правительство не принимало, сетует депутат.



В итоге, как отмечает он, в Великобританию потекли российские деньги. Так, олигархи стали вкладываться в недвижимость. И ещё одна сфера для инвестиций тоже была распространена, пишет автор статьи: в Консервативную партию Великобритании. Иногда российские богачи инвестировали в неё напрямую, иногда — через жён. Он приводит в пример Любовь Чернухину, которая якобы заплатила £160 тыс. за теннисный матч с Кэмероном и Джонсоном. Все вместе эти вложения достигли £3,5 млн с момента прихода Кэмерона к власти, пишет автор статьи.



Так что его не удивляет, что нынешнее правительство стремится заблокировать публикацию этого доклада. И он обращает внимание, что правительство не говорило, что Россия не пыталась вмешаться в дела британской демократии. А речь шла о том, что не было «удачных» попыток.



«Путин считает, что он ведёт войну с Западом», — пишет автор статьи. И эта война, по его мнению, заключается в манипулировании демократической системой. Цель Путина — помешать всем критикам Путина с минимальной отдачей. Кроме того, по словам автора статьи, Путин ведёт систематическую кампанию по дезинформации и умышленному запутыванию людей по разным вопросам: от атаки в Солсбери до отношений с США.



Как утверждает автор статьи, и Партия лейбористов, и британский парламент постоянно становятся объектами кибератак. Но иногда, по его словам, Россия заходит и дальше. Так, он вспоминает, что когда приезжал в Россию, в его еду добавляли яд, а в его номер в отеле звонили по ночам. Россия тогда жаловалась, что он слишком критично отзывался на её счёт и был «слишком гомосексуальным», и представители Консервативной партии вместе с русскими дипломатами постарались убрать Брайанта с его позиции. Более того, он считает, что на то была команда российской Службы внешней разведки.



Борис Джонсон отмечал, что самой большой его ошибкой на посту министра иностранных дел было поехать в Москву, рассчитывая на восстановление отношений. Теперь же, по словам автора статьи, Джонсон должен обелить себя тем, чтобы опубликовать этот доклад. «Это единственный шанс, как он может противодействовать российскому влиянию, которое висит над ним и его партией. В лучшем случае несколько премьер-министров от консерваторов были слишком наивны в отношении Путина. Если Джонсон так и будет отказываться его публиковать, единственный вывод будет в том, что он причастен и ему есть что скрывать», — пишет в заключение Крис Брайант в своей статье для The Guardian.