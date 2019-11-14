112: Медведчук назвал закон о рынке земли преступлением против украинского народа
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после признания Министерством юстиции деятельность чешской организации «Человек в беде» нежелательной на территории России.
Национальная сборная Турции благодаря ничьей с командой Исландии сумела квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Святилище Савин, расположенное в Белозерском районе, может стать главным туристическим объектом Курганской области, заявил врио директора департамента экономики Иван Смирных. Об этом сообщает URA.RU.
На полигоне московского пожарно-спасательного центра начались учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, сообщает НСН.
В Московской области рассказали о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.
В электричках Санкт-Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября по 31 марта, сообщает Inforeactor.
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей.
БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
В Челябинской области завели уголовное дело по факту нарушений в частном доме престарелых, сообщает СУ СК России по региону на своём сайте.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить системы безопасности в школах и колледжах, сообщает РИА Новости Крым.
Глава Минобрнауки Михаил Котюков назвал количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, сообщает «Парламентская газета».
Правительство Севастополя утвердило отчёт об исполнении бюджета за январь — сентябрь 2019 года.
Спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Генсек ООН Антониу Гутерреш принял решение направить в Боливию своего представителя для содействия мирному урегулированию кризиса в стране.
В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» на своей площадке обыграли миланскую «Олимпию».
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» проведёт новый раунд переговоров с российским форвардом команды Ильёй Ковальчуком, который в настоящее время отстранён от матчей.
Российский МИД прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи России с гибелью одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье.
Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова, комментируя в беседе с НСН стрельбу в колледже в Благовещенске, рассказала о факторах, увеличивающих агрессивность современной молодёжи.
Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах в беседе с НСН рассказала о преимуществах экотуризма и необходимости развития отрасли в России.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News прокомментировал выпуск новой модели складного смартфона компании Motorola.
На территории муниципального образования «Шабердинское» прошли антитеррористические учения, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ России.
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что находится в полном порядке.
Президент США Дональд Трамп был оповещён о стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния). Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на открытии VIII Международного культурного форума, который проходит с 14 по 16 ноября, сообщает kp.ru.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести большие парламентские слушания по вопросам обеспечения безопасности в российских учебных заведениях, передаёт ФАН.
Судебное заседание по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, назначенное на 14 ноября, отложено из-за отсутствия четырёх адвокатов.
В МЧС России по Краснодарскому краю заявили о локализации в регионе трёх очагов природных пожаров, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
В Минобрнауки Амурской области сообщили, что после стрельбы в благовещенском строительном колледже, устроенной одним из студентов, там пройдёт проверка, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима будет «розовой», как предсказывали ранее синоптики.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своими соображениями относительно трансферной стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
Американская фигуристка Мэрайя Белл заявила, что соперницы из России, демонстрирующие четверные прыжки, не способны повлиять на её прокаты.
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.
Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по времени без пропущенных шайб.
Еврокомиссия начала расследование в отношении Великобритании в связи с тем, что Соединённое Королевство не выдвинуло кандидата на пост еврокомиссара в новый состав ЕК. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
В Винницкой области Украины произошёл пожар на военном складе, где хранилось вещевое имущество ВСУ.
Историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведут в СИЗО «Кресты». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Баскетболистки сборной России начали отборочный турнир к чемпионату Европы — 2021 домашним поражением от сборной Боснии и Герцеговины.
Эксперт в области информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов в беседе с ФАН оценил новый способ мошенничества с банковскими картами.
Басманный суд Москвы арестовал жителя подмосковной Электростали Евгения Ерзунова, который является третьим фигурантом дела об угрозах столичному судье Алексею Криворучко.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на открытии Бакинского саммита религиозных лидеров мира, сообщает РИА Новости.
Латвийский форвард «Химок» Янис Тимма пропустит две недели из-за травмы.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в будущем Россия будет готова отказаться от использования пластиковой тары.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
В Министерстве спорта Ростовской области рассказали о размерах финансовой помощи, оказанной ФК «Ростов» в 2019 году.
В школе в американском городе Санта-Кларита произошла стрельба.
Казанский «Рубин» хотел бы видеть в своих рядах полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика. Об этом RT сообщил представитель семьи потерпевших.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что, скорее всего, чемпионат России 2020 года пройдёт в Челябинске.