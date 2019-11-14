112: Медведчук назвал закон о рынке земли преступлением против украинского народа

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал принятие закона о рынке земли преступлением против украинского народа. Как передаёт «112 Украина», политик уверен, что принятие данного закона — это результат внешнего управления Вашингтона, которое введено на Украине.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский депутат Виктор Медведчук назвал принятие в первом чтении законов о рынке земли преступлением против украинского народа. Как передаёт «112 Украина», об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной рады.

«Люди должны дать оценку подобным действиям, потому что мы считаем, наша партия и наша фракция, что совершено преступление против украинского народа, против экономической возможности, против суверенитета страны», — заявил он.

Медведчук прогнозирует, что сегодня не люди, а финансовые группировки и субъекты с возможностями и деньгами могут скупить землю, причём скупить её на первичном рынке с целью будущей перепродажи.

«Это требование МВФ, финансовых международных организаций, Фонда Сороса*, это результат внешнего управления Вашингтона, которое введено на Украине. Мы, естественно, будем продолжать борьбу и разъяснять людям, популяризировать истинное назначение этой идеи, которая заложена в продажу земли, и почему это является преступлением против украинского народа», — добавил депутат.

* «Институт «Открытое общество Фонд содействия» (OSI Assistance Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.