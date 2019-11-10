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5 канал: вице-премьер Украины заявил, что его стране нужно научиться жить с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в интервью «5 каналу» заявил, что не видит никаких предпосылок для того, чтобы Москва изменила свои стратегические цели в отношении Киева. Поэтому, считает он, Украине, безусловно, следует научиться жить с Россией.
Если мы существуем в формате врага, с которым невозможно договариваться, каким образом следует выстраивать в дальнейшем систему отношений с ним?
 
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции: Я рад, чтобы вы именно так формулируете вопрос, поскольку мы все должны понимать, что мы заложники географии. И никуда с этого участка суши не убежим.
 
К сожалению.
 
ДМИТРИЙ КУЛЕБА: И не переедем куда-нибудь большим островом в океан, где будем жить, ловить рыбу и есть кокосы. Поэтому, безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили свои стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить.
 
Дата выхода в эфир 09 ноября 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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