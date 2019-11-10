5 канал: вице-премьер Украины заявил, что его стране нужно научиться жить с Россией

Если мы существуем в формате врага, с которым невозможно договариваться, каким образом следует выстраивать в дальнейшем систему отношений с ним?

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции: Я рад, чтобы вы именно так формулируете вопрос, поскольку мы все должны понимать, что мы заложники географии. И никуда с этого участка суши не убежим.

К сожалению.

ДМИТРИЙ КУЛЕБА: И не переедем куда-нибудь большим островом в океан, где будем жить, ловить рыбу и есть кокосы. Поэтому, безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили свои стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2019 года.