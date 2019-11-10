5 канал: вице-премьер Украины заявил, что его стране нужно научиться жить с Россией

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Guardian: не только убивает — курение увеличивает риск депрессии и шизофрении Guardian
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Эксперт прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в разговоре с RT задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игоря Мазура в Польше.
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Два российских хоккеиста включены в символическую сборную Кубка вызова
Два хоккеиста юниорской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, были включены в символическую команду по итогам прошедшего Кубка вызова.
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СМИ: Новым послом Ирана в России станет депутат парламента
Новым послом Ирана в России станет депутат парламента Казем Джалали.
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Вице-президент UFC заявил, что в 2020 году в России пройдёт два турнира организации
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что в 2020 году в России запланированы два турнира организации.
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Последние белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье выпущены на свободу
Завершён выпуск последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает РИА Новости.
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Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.
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В Роспотребнадзоре рассказали о новых подходах для лечения гепатита B
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения хронического гепатита B, которые позволяют полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека.
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«Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме» в НБА, несмотря на 32 очка Рассела
«Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, Барбашёв забросил одну шайбу
«Сент-Луис Блюз» в овертайме переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Посол Украины заявил, что задержанному в Польше Мазуру нашли адвокатов
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщил, что задержанному в Польше заместителю председателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорю Мазуру нашли защиту.
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Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» взять верх над «Чикаго» в НБА
«Хьюстон Рокетс» победил «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Наместников подрался с игроком «Каролины» в матче НХЛ
Российский форвард «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» Райаном Дзингелем.
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В Румынии проходят выборы президента
Голосование на президентских выборах проходит в воскресенье, 10 ноября, в Румынии. Избирательные участки будут открыты с 07:00 до 21:00 по местному времени.
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«Каролина» уступила «Оттаве» в НХЛ, несмотря на гол Свечникова
«Каролина Харрикейнз» потерпела поражение от «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В ЕБРР и ЕИБ призвали Украину не спешить с земельной реформой
Директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру призвали Украину не спешить с земельной реформой.
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Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Чикаго» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Вегаc Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае
Следователи организовали проверку после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Красноярском крае, приведшего к гибели двух человек.
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Юниорская сборная России по хоккею победила США в финале Кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 17 лет, обыграла США в финале Кубка вызова в канадском Свифт-Карренте.
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Эксперты выяснили, какую модель семейных отношений выбирает молодёжь
Специалисты из Института социологии ФНИСЦ РАН выяснили, какую модель отношений предпочла бы российская молодёжь для своей будущей семьи. С результатами исследования ознакомился RT.
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Оппозиция Боливии заявила, что разрешение кризиса в стране зависит от Моралеса
Лидер боливийской оппозиции Карлос Меса заявил, что ответственность за разрешение кризиса в стране лежит на президенте Боливии Эво Моралесе.
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В Киеве нашли склад с боеприпасами времён Второй мировой войны
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времён Второй мировой войны. Он был найден около Шулявского моста.
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В Москве 10 ноября ожидается до +12 °С
В Москве в воскресенье, 10 ноября, ожидается до +12 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае
В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали подробности столкновения микроавтобуса с грузовиком, в результате которого погибли два человека.
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Более 175 ДТП произошло в канадском городе из-за снегопада
В канадском городе Эдмонтоне произошло 176 дорожно-транспортных происшествий после первого в нынешнем сезоне мощного снегопада.
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Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
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СК возбудил дело из-за убийства и захвата заложника в Магадане
Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело после того, как мужчина убил знакомого и захватил заложницу.
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Всемирный банк выразил поддержку земельной реформе на Украине
Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.
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СМИ: Совершивший поджог в студии аниме в Киото сознался в содеянном
Совершивший в июле поджог в студии Kyoto Animation в японском Киото Синдзи Оба дал признательные показания.
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Умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Заслуженный пилот СССР, один из бывших руководителей Кировоградского лётного училища Иван Погорелов скончался на 107-м году жизни.
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В Боливии демонстранты проникли в офисы двух государственных СМИ
Протестующие против переизбрания президента Боливии Эво Моралеса на новый срок проникли в офисы двух государственных СМИ.
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Три человека погибли в результате лесных пожаров в Австралии
Три человека погибли и около 30 пострадали из-за лесных пожаров в восточной части Австралии.
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В МВД заявили о раскрытии 37 тысяч преступлений прошлых лет
В МВД России заявили, что сотрудники правоохранительных органов за девять месяцев 2019 года раскрыли порядка 37 тыс. преступлений прошлых лет.
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В Бангладеш эвакуируют почти 2 миллиона человек из-за циклона «Бульбуль»
В Бангладеш приняли решение об эвакуации в безопасные зоны почти 2 млн человек из-за приближающегося циклона «Бульбуль».
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Пассажирский самолёт загорелся при посадке в Египте
Пассажирский самолёт загорелся при посадке в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейха.
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Магомедшарипов: пока не знаю, когда проведу следующий бой, нужно отдохнуть и залечить травмы
После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов заявил, что пока не знает, когда может состояться его следующий поединок под эгидой организации.
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В Боливии пообещали повышение пенсий присоединившейся к протестам полиции
Власти Боливии призвали полицейских, присоединившихся к акциям протеста, к диалогу и предложили обсудить повышение пенсий.
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Магомедшарипов заявил, что ему комфортнее драться в США, нежели в России
После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов рассказал, что ему комфортнее проводить поединки в США, нежели на родине.
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Магомедшарипов выразил желание провести бой за титул чемпиона UFC
После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов выразил готовность провести поединок за титул чемпиона организации.
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Магомедшарипов: сам почувствовал, что подсел в третьем раунде боя с Каттаром
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов поделился впечатлениями от поединка с американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, в котором он одержал победу единогласным решением судей.
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В Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы»
Эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян заявил, что в Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы».
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Волков — о поражениях россиян на турнире UFC в Москве: это из-за ответственности, многие могли перегореть
Российский боец смешанного стиля Александр Волков объяснил, почему многие отечественные спортсмены, выступавшие на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, в том числе брат действующего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова Абубакар, потерпели поражения в своих поединках.
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Китайские СМИ спрогнозировали захват Калининграда за два дня
Китайский портал Eastday.com опубликовал материал, в котором говорится, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией страны альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Волков: Дзюба смотрел мой бой с Харди и передал поздравления с победой
После победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве россиянин Александр Волков рассказал, что получил поддержку от нападающего футбольного клуба «Зенит» и национальной сборной страны Артёма Дзюбы.
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Волков: Харди — соперник неудобный, но особых проблем с ним не возникло
После победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве россиянин Александр Волков рассказал о сложностях подготовки к поединку с соперником.
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Водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова
Водолазы нашли останки неизвестного во время поисков тела жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.
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Волков рассказал, с кем хочет встретиться в следующих боях
После победы над американцем Грегом Харди в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Александр Волков заявил, что ему интересны поединки с голландцем Алистаром Оверимом и бразильцем Джуниором дос Сантосом.
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Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
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Умер британский фотограф Роберт Фримен
Музыкант Пол Маккартни, один из основателей группы The Beatles, заявил о кончине британского фотографа Роберта Фримена.