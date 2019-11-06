Апостроф: Украина ни на шаг не приблизилась к членству в НАТО

В 2008 году Украина получила политические заверения в том, что страна обязательно станет членом НАТО, правда, без указания конкретных сроков. Однако, как пишет «Апостроф», спустя 11 лет, несмотря на обещания и конкретные шаги в сторону соблюдения требований альянса, Украина ни на шаг не приблизилась к членству в НАТО.

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей статус участника Программы расширенных возможностей. Как пишет «Апостроф», Украина уже подавала заявку на присоединение к данной программе в марте 2016 года, однако в 2018 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс ещё не готов удовлетворить просьбу украинской стороны.

Программа усиленных возможностей предусматривает регулярные политические консультации по вопросам безопасности, в том числе, на министерском уровне, расширенный доступ к программам и учениям по оперативно-тактическому взаимодействию сил союзников альянса, а также обмен информацией и более тесное сотрудничество для преодоления кризисов.

Присоединение к данной программе не приближает Украину к членству в альянсе. Шагом в этом направлении может стать лишь предоставление ПДЧ — Плана действий относительно членства в альянса. Со слов Кулебы, украинская сторона уже подавала заявку на получение ПДЧ в 2008 году перед саммитом в Бухаресте. Но несмотря на активную поддержку со стороны США, украинская инициатива тогда году была сорвана, главным образом из-за активных действий российских дипломатов, сумевших убедить Францию и Германию проголосовать против предоставления ПДЧ Украине и Грузии. В то же время, в Бухаресте Украина получила политические заверения в том, что страна обязательно станет членом НАТО, правда, без указания конкретных сроков.

Однако, как продолжает издание, спустя 11 лет, несмотря на обещания 2008 года и конкретные шаги в сторону соблюдения требований альянса, Украина ни на шаг не приблизилась к членству в НАТО. Тем не менее, президент Владимир Зеленский уточнил, что ПДЧ должно оставаться в повестке дня отношений с НАТО. Однако со слов Кулебы, Украина пока не планирует подавать повторную заявку на предоставление ПДЧ.

Опрошенные «Апострофом» эксперты прогнозируют, что решение о предоставление ПДЧ для Украины в краткосрочной перспективе не будет подниматься НАТО. Это связано с отсутствием единогласной поддержки этого шага в самом альянсе, а также нерешённым военным конфликтом в Донбассе.

Бывший глава миссии Украины при НАТО Владимир Хандогий отмечает, что в Альянсе нет единого консенсуса в вопросе предоставления ПДЧ. Хотя заявления о том, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе, а двери НАТО остаются открытыми, стоит воспринимать как позитивные для Украины сигналы.

«В НАТО есть своя группа государств, которые не поддерживают процесс предоставления ПДЧ для Украины. Например, Германия и Франция, хоть и не открыто блокируют, но делают всё, чтобы затянуть процессы. Венгрия блокирует прямо. Нет смысла поднимать вопрос, если у него нет поддержки. Нам нужно принять, то что процесс предоставления ПДЧ не будет быстрым. Но об этом нужно постоянно напоминать и говорить. Думаю, не будет лишним, если новая власть примет заявление о стремлении получить ПДЧ. Подчеркну, не заявку, а политическое заявление», — рассказал Хандогий.

Дипломат Андрей Веселовский считает, кроме так называемого «антиукраинского лобби» в НАТО, на предоставление ПДЧ влияет проблема неподконтрольных территорий в Донбассе. В сложившейся ситуации страны-члены НАТО будут поддерживать миротворческие инициативы в регионе, а не интеграцию Украины. По словам Веселовского, теоретически отказ Киева от данных территорий может ускорить процесс получения ПДЧ. Но такое решение никогда не будет одобрено внутри страны и на международном уровне.

Как заключает издание, на основании всего сказанного, можно сделать вывод, что ситуация с продвижением Украины в Альянс, по сравнению с 2008 годом не только не улучшилась, но стала ещё хуже.

«Спустя 11 лет остался неизменным и пул противников полной интеграции Украины в Альянс. Это, прежде всего, Франция и Германия, не желающие до конца разрывать экономические отношения с Россией. Лагерь противников дополнила еще Венгрия. Таким образом в среднесрочной перспективе вряд ли стоит ожидать какого-либо серьёзного продвижения Украины в сторону альянса», — заключает автор материала.