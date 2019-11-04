«Цифровая гаубица Трампа»: NYT рассказала, как 11 тысяч президентских твитов изменили Белый дом

Для Дональда Трампа Twitter уже давно превратился из обычной соцсети в «цифровую гаубицу», с помощью которой американский лидер оповещает весь мир о своих внешнеполитических решениях и огонь которой он обрушивает на головы своих оппонентов, пишет The New York Times. Как отмечает газета, хотя далеко не все из 11 тысяч твитов Трампа, написанных за его президентский срок, учитывали мнение советников и союзников, многие видят в нём инструмент, с помощью которого он может достучаться до обычных американцев в обход элит, контролирующих информационный поток.

Сидя в Овальном кабинете, президент США Дональд Трамп закончил спор со своими советниками. Он выдвинул ящик, вытащил из него свой телефон и швырнул его на свой знаменитый стол «Резолют». «Вы хотите, чтобы я решил этот вопрос прямо сейчас?» — поинтересовался он.

В этот день в начале 2017 года Трамп, по воспоминаниям его приближённых, совсем не шутил. Одним своим сообщением в Twitter он мог запустить новость в открытый мир — и его советники не могли с этим абсолютно ничего поделать, пишет The New York Times.

Когда Трамп вступил в должность, Twitter был политическим инструментом, обеспечившим ему победу; «цифровой гаубицей», раскалившейся от стрельбы. В последующие годы американский лидер вплёл эту социальную сеть в ткань собственной администрации, изменив саму суть своего президентского срока и президентских полномочий.

После того, как в прошлом месяце Турция вторглась в Северную Сирию, Трамп ответил на это не только в ходе нескольких встреч в Белом доме, но и с помощью серии противоречащих друг другу твитов. Кроме того, этим летом Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары, одним твитом углубив раскол между Вашингтоном и Пекином. А в марте американский лидер списал в утиль более 50 лет американской политики, признав в Twitter израильский суверенитет над Голанскими высотами.

В начале срока высокопоставленные советники пытались обуздать привычку президента писать в Twitter и даже подумывали попросить компанию наложить 15-минутную задержку на сообщения Трампа. Однако 11390 твитов спустя многие чиновники администрации и законодатели свыклись с этой одержимостью американского лидера.

«Твиты нужны ему также, как нам нужна еда», — отметила по этому поводу советница президента Келлиэн Конуэй.

В ходе своего беспрецедентного срока Трамп как просыпается с Twitter, так и отходит с ним ко сну; при этом больше всего он хвалит лишь одного человека — самого себя. The New York Times подсчитала, что за всё время на посту главы государства президент написал не менее 2 тыс. подобных сообщений.

Зачастую подобных показателей он достигал простым повторением. На страницах Twitter он 1159 раз требовал действий на иммиграционном фронте и 521 раз призывал что-то сделать с пошлинами. Соцсеть превратилась для него в инструмент внешней политики: более сотни раз он хвалил диктаторов, вместе с тем написав в два раза больше сообщений с жалобами на союзников США. В то же время Twitter для Трампа исполняет функции и отдела кадров: с его помощью глава исполнительной власти объявил об отставке более двух десятков высокопоставленных чиновников — многие из которых были этим же самым твитом и уволены.

Более половины постов президента — 5889 — содержали того или иного рода нападки. Среди его целей числились «российское расследование», ФРС, предыдущие администрации, целые города с демократами во главе и прочие противники — от спортсменов до гендиректоров, впавших в президентскую немилость. Вместе с тем Трамп превратил Twitter в площадку для продвижения «альтернативных фактов» — теорий заговора, фейков и материалов экстремистского содержания.

66 миллионов подписчиков Трампа стали его личной службой опросов, превратившись, в его глазах, в легитимизирующую его правление силу. Однако, как отмечает газета, менее 20% его подписчиков относятся к категории американских граждан с правом голоса. Вместе с тем, достаточно значительная часть аудитории американского лидера в соцсети является ботами либо пользователями, которые не демонстрируют серьёзной активности.

Когда Трамп только вступил в должность, его помощники собирались обуздать его не склонные к покою пальцы. В 2017 году чиновники Белого дома в неформальных беседах даже обсуждали возможность введения 15-минутной задержки на учётной записи президента. Однако, по словам одного экс-чиновника, от этой идеи быстро отказались, поняв, как это будет выглядеть в том случае, если подобные разговоры просочатся в прессу — или дойдут до ушей самого президента.

Несколько недель спустя советники Трампа предложили альтернативу, отметив, что было бы неплохо, если бы они могли просматривать президентские твиты до их публикации. Американский лидер отнёсся к такой задумке скептически, указав на то, что твиты, публикуемые с задержкой, потеряют свою актуальность. Тем не менее Трамп согласился на пробный период — но уже спустя 72 часа возобновил свою активность в Twitter, находясь в одном из своих гольф-клубов.

Впоследствии кое-кто предлагал вообще заблокировать президента в соцсети, однако поворотной точкой в этом отношении стала осень 2017 года, когда на пике напряжённости в отношениях с Северной Кореей Трамп сообщил, что эта страна «может вскоре покинуть нас». В Пхеньяне это назвали объявлением войны. Пользователи же Twitter гадали о том, позволит ли интернет-компания довести Трампу дело до ядерной войны.

В последующие месяцы человек, перед которым стоит задача помочь Трампу выиграть новые выборы, надеется перевести привычку президента писать в Twitter в нужное русло и попытаться использовать соцсеть ради достижения изначальной цели: завоевания сердец и умов избирателей. Брэд Парскаль, который в 2016 году был директором Трампа по цифровым технологиям, активно занимается переформатированием образа президента в соцсетях. По данным источников, знакомых с ситуацией, мужчины общаются по несколько раз на дню.

Хотя многие сотрудники предвыборного штаба американского лидера и считают, что Twitter может отвлекать внимание от нужных вещей, они также видят в нём важнейший инструмент, способный помочь представить Трампа как сильного лидера, готового бросить вызов политическим элитам и, говоря словами президента, «нечестивому союзу коррумпированных демократов, бюрократам из глубинного государства и фейковым СМИ».

Помощники Трампа стараются создать образ человека, который понимает «обычных людей». По словам Конуэй, Twitter — это самый сильный козырь президента, способный нейтрализовывать влиятельные фигуры, которые слишком долго заправляли потоками информации.

«Это демократизация информации, — считает она. — Твиты Трампа все получают одновременно — домохозяйка, сантехник, склонившийся над раковиной, миллиардер-директор, корреспондент в Белом доме. Они все слышат звук сообщения — в одно и то же время».