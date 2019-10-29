Nikkei: визит Путина на Филиппины поможет Маниле получить дипломатическую устойчивость

Первый визит Владимира Путина на Филиппины может принести немало важных договорённостей в сфере атомной энергетики, обороны и, возможно, совместной разработки нефтяных и газовых месторождений. Как отмечает Nikkei Asian Review, Родриго Дутерте может попытаться использовать встречу с российским лидером, чтобы обеспечить себе более устойчивое положение в отношениях с США и Китаем.

Российский лидер Владимир Путин впервые приедет с визитом на Филиппины. Как считает Nikkei Asian Review, это может помочь президенту Родриго Дутерте «диверсифицировать дипломатические отношения», добавив к ним ещё одного потенциального партнёра для сотрудничества, помимо США и Китая.

По словам посла России в Республике Филиппины Игоря Ховаева, Путин принял приглашение посетить Филиппины во время визита Дутерте в Москву в начале октября. Как отметил дипломат, российская сторона старается организовать поездку «как можно скорее».

Как известно, Россия готова предложить Филиппинам свой опыт в сфере атомной энергетики и обороны. А кроме того, как полагают некоторые аналитики, благодаря визиту Путина Москва и Манила могут заключить сделку на разработку нефтяных и газовых месторождений в Южно-Китайском море.

В плане атомной энергетики лидеры двух стран уже договорились обсуждать возможные проекты по строительству АЭС. Правда, как обращают внимание критики, в 80-х Филиппины уже построили одну такую станцию за $2,3 млрд, но её так и не стали использовать из-за опасений по поводу безопасности. Теперь же Ховаев заверил, что Россия уже строит АЭС в 30 странах и владеет наиболее продвинутыми технологиями, чтобы обеспечить бесперебойную работу таких предприятий.

Как напоминает Nikkei Asian Review, став президентом в 2016 году, Родриго Дутерте начал сближение с Китаем и Россией, а также стал время от времени критиковать традиционного партнёра США, в особенности когда они отказались продавать Маниле оружие из-за возможных нарушений прав человека в ожесточённой войне с наркоторговцами. На этом фоне Ховаев подчеркнул, что «Россия не собирается никого учить правам человека» и никогда не будет «вмешиваться во внутренние дела» стран-партнёров «под предлогом сотрудничества в сфере обороны».

Российский дипломат заверил, что Москва готова поделиться своими «передовыми технологиями», чтобы помочь Маниле укрепить её оборонный комплекс. «Почему? Потому что мы хотим строить долгосрочное стратегическое сотрудничество. Мы хотим оставаться надёжным партнёром на долгие годы вперёд», — цитирует интернет-издание.

Как отмечает филиппинский специалист по азиатской политике Лусио Бланко Питло, Москва и Манила вполне могут заключить контракт на совместную разработку газонефтяных месторождений в Южно-Китайском море. Филиппины могут последовать примеру Вьетнама, который открыл на своей территории месторождения для иностранных компаний, включая российские. Это не слишком нравится Китаю, который претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, включая и те области, которые Филиппины, Бруней и Малайзия считают своими.

По мнению Питло, партнёрство с Россией и другими странами может обеспечить Вьетнаму «определённый уровень защиты», так что Дутерте не прочь разыграть ту же карту. Ранее филиппинский лидер уже договорился о совместной разработке нефтегазовых месторождений с Китаем. «А это значит, что Дутерте не хочет ставить всё лишь на одного партнёра», — комментирует аналитик.