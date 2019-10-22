Guardian: члена парламента Бангладеш уличили в найме двойников для сдачи экзаменов в университете

Члена правящей в Бангладеш партии «Авами лиг» Таманну Нусрат обвинили в совершении необычного преступления, сообщает The Guardian. Предположительно, депутат бангладешского парламента и по совместительству студентка одного из местных университетов наняла сразу восемь женщин-двойников, которые в итоге сдали за неё как минимум 13 экзаменов, поясняет британское издание.
Члена бангладешского парламента обвинили в совершении необычного преступления, сообщает The Guardian.
Как поясняет британская газета, депутат от правящей партии «Авами лиг» Таманна Нусрат, предположительно, наняла восемь женщин-двойников, которые сдали за неё как минимум 13 экзаменов.
В парламент Бангладеш Нусрат избрали год назад. Обучалась же депутат в Бангладешском открытом университете, где получала степень бакалавра гуманитарных наук, уточняет издание.
Скандал разразился после того, как во время экзамена корреспондент местного телеканала пришёл в сопровождении телекамер в аудиторию и обратился напрямую к женщине, которая выдавала себя за Нусрат.
В результате снятое видео взорвало интернет, а саму Таманну Нусрат отчислили из университета, отмечает The Guardian.
«Мы отчислили её, потому что она совершила преступление. Преступление есть преступление, — прокомментировал инцидент ректор Бангладешского открытого университета. — Ей никогда больше не удастся поступить к нам».
«На экзаменах за подставными студентками присматривали охранники депутата. Все прекрасно знали, что это двойники, но никто не проронил ни слова, так как она член очень влиятельной семьи», — рассказал ещё один представитель университета.
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