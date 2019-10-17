Корреспондент: пресс-служба Зеленского вместо Латвии «отправила» его в Литву

03:00
Умар Нурмагомедов: вклад Фёдора Емельяненко в ММА весомее, чем вклад Хабиба
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сравнил своего брата с легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко.
03:00
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
03:00
Умар Нурмагомедов заявил, что его семья непричастна к избиению Мирзаева
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал видео избиения бойца Расула Мирзaева, а также опроверг слухи о том, что к этому причастны члены его семьи.
03:00
В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
03:00
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, где нашли мёртвой школьницу
Прокуратура Новосибирской области проведёт проверку по факту смерти десятиклассницы в одной из школ Новосибирска. Об этом сообщается на сайте ведомства.
03:00
Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с тремя американскими дипломатами, которые были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск.
03:00
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах предстоящих переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
03:00
Хабиб Нурмагомедов не вышел к журналистам на пресс-конференции в Москве
Вместо чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на вопросы журналистов отвечал его двоюродный брат Умар.
03:00
Леонова считает, что Туктамышевой занизили оценки на Finlandia Trophy
Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой на турнире Finlandia Trophy.
03:00
ЕС и Великобритания достигли нового соглашения по брекситу
ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно нового соглашения по брекситу.
03:00
В Гидрометцентре рассказали о «пожилом бабьем лете» в России
В центральной части России с пятницы, 18 октября, до вторника, 22 октября, установится тёплая и солнечная погода, такой период метеорологи в шутку называют «пожилым бабьим летом».
03:00
Тарпищев считает, что Медведев может стать первой ракеткой мира
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Даниил Медведев имеет шансы возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
03:00
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
03:00
В Казахстане 19 человек умерли от кори за год
Государственный санитарный врач Казахстана Жанбарбек Бекшин заявил, что с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года на территории страны от кори скончались 19 человек.
03:00
Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему интереснее подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), чем провести поединок с Артёмом Лобовым.
03:00
Диетолог рассказала о полезных свойствах орехов
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологиии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала RT о полезных свойствах орехов.
03:00
Дутерте получил лёгкие травмы при падении с мотоцикла
Филиппинский президент Родриго Дутерте в результате падения с мотоцикла получил лёгкие травмы. Об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на официального представителя лидера Филиппин Сальвадора Панело.
03:00
В Уфе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании детей
В Уфе перед судом предстанет 47-летняя женщина, обвиняемая в истязании детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по Башкирии.
03:00
Семак рассказал о ходе лечения Малкома
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему бразильский футболист Малком был прооперирован спустя два месяца после получения травмы.
03:00
Рада приняла закон о компенсациях за разоблачение коррупционеров
Верховная рада Украины приняла закон, в соответствии с которым вводится материальное поощрение за сообщения о фактах коррупции.
03:00
В Москве 25 октября пройдут консультации по Афганистану
В Москве 25 октября состоятся консультации по ситуации в Афганистане, в которых примут участие представители России, КНР, Соединённых Штатов и Пакистана.
03:00
Суд обязал парк Горького выплатить компенсацию из-за ЧП с мостом
Замоскворецкий суд Москвы обязал парк Горького выплатить 120 тыс. рублей семье, которая пострадала при обрушении моста в январе.
03:00
Президент Евролиги рассказал, при каких условиях реально проведение «Финала четырёх» в Москве
Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу оценил шансы московской «ВТБ Арены» на проведение «Финала четырёх» турнира.
03:00
Ганус: WADA требует объяснений от российских властей
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что WADA направило российским властям вопросы, на которые потребовало дать ответы.
03:00
Ганус рассказал, как он узнал о махинациях в московской антидопинговой лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, как ему удалось узнать, что часть базы данных Московской лаборатории была удалена.
03:00
Эксперт прокомментировал прогноз МВФ по цене нефти
Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с «Российской газетой» прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в 2019 году средняя цена нефти марки Brent составит $61,78 за баррель, в 2020-м — $57,94.
03:00
Глава Toro Rosso: Квят и Гасли облегчают мою жизнь
Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост заявил, что хотел бы сохранить в своей команде гонщиков Даниила Квята и Пьера Гасли.
03:00
Власти проверят школу в Новосибирске после гибели девочки
Министерство образования Новосибирской области проанализирует организацию воспитательной работы в школе в Советском районе Новосибирска после гибели ученицы десятого класса.
03:00
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня. Об этом сообщил руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис.
03:00
Омбудсмен взяла под контроль инцидент со школьницей в Новосибирске
Ход расследования инцидента со смертью десятиклассницы в одной из школ Новосибирска находится на контроле у уполномоченного по правам ребёнка региона Надежды Болтенко.
03:00
Тарпищев назвал новых фаворитов Кубка Кремля после снятия с турнира Медведева
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает Карена Хачанова и Андрея Рублёва новыми фаворитами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
03:00
Против водителя троллейбуса возбудили дело после ДТП в Чебоксарах
В отношении водителя троллейбуса, попавшего 16 октября в ДТП в Чебоксарах, возбудили дело об административном правонарушении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Чувашии.
03:00
СМИ: Аллегри начал переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри и руководство «Манчестер Юнайтед» начали переговоры о возможном сотрудничестве.
03:00
В Венесуэле заявили о непричастности страны к протестам в Эквадоре
Глава венесуэльской Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил о непричастности Венесуэлы к протестам в Эквадоре и Гаити.
03:00
В результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека
В результате ДТП на 195-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень погибли три человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
03:00
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.
03:00
Спарринг-партнёр Фергюсона считает, что у Нурмагомедова будут проблемы в бою с американцем
Американский боец смешанных единоборств Джереми Стивенс, являющийся спарринг-партнёром Тони Фергюсона, рассказал, почему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову будет непросто в поединке с его напарником.
03:00
В Подмосковье рассказали об экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
В Московской области рассказали об экологическом марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!», сообщает Nation News со ссылкой на пресс-релиз организаторов.
03:00
Около 100 человек пострадали в результате протестов в Каталонии
По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в результате протестов в испанской Каталонии, говорится в сообщении службы медицинской помощи автономии.
03:00
В школу в Новосибирске направили спецкомиссию из-за смерти девочки
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил направить специальную комиссию в школу в Советском районе, где было обнаружено тело десятиклассницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.
03:00
Тедеско — о критике экс-игроков «Спартака»: это подчёркивает, в каком большом клубе я оказался
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к критике со стороны ряда бывших футболистов команды, которые скептически отнеслись к назначению 34-летнего специалиста.
03:00
СМИ: России предложили вернуть пограничный паспортный контроль в VIP-залы аэропортов
России предложили вернуть пограничный паспортный контроль в VIP-залы аэропортов, сообщает газета «Известия». Об этом говорится в письме исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергея Никитина на имя главы Минтранса Евгения Дитриха.
03:00
Открылся интернет-магазин уличного художника Бэнкси
Британский уличный художник Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором покупатели могут приобрести авторские произведения искусства и товары для дома.
03:00
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
В Роспотребнадзоре заявили, что в число самых полезных видов орехов входят кешью, лесной орех, грецкий орех, арахис, кедровые орешки и миндаль. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
03:00
Тедеско поделился мнением о Черчесове
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к наставнику сборной России и экс-футболисту команды Станиславу Черчесову.
03:00
Фигуранты дела об убийстве девушки из-за машины заявили о раскаянии
Трое фигурантов уголовного дела об убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили журналистам в суде, что раскаиваются в связи с произошедшим. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
Эксперт оценил новые устройства для контроля скорости автомобилей
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал RT возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.
03:00
Тедеско рассказал о важности Джикии для «Спартака»
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что капитан команды Георгий Джикия является для него одним из членов тренерского штаба.
03:00
Сон Хын Мин рассказал о жёсткости, с которой футболисты КНДР играли против сборной Южной Кореи
Форвард сборной Южной Кореи и лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал о матче своей команды против Северной Кореи (0:0).
03:00
Рубль растёт к евро
На открытии торгов в среду, 16 октября, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.