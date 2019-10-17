Корреспондент: пресс-служба Зеленского вместо Латвии «отправила» его в Литву

Освещая официальный зарубежный визит Зеленского, администрация президента Украины перепутала Латвию с Литвой. Как передаёт «Корреспондент», ошибку заметили пользователи соцсетей, и позже она была исправлена.

На официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook назвали Латвию, где с официальным визитом находится Владимир Зеленский, Литвой. Как пишет «Корреспондент», ошибку заметили пользователи соцсети.

«Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры», — указано в сообщении пресс-службы. В то же время на фото были видны латвийские флаги.

Как отмечает издание, через 20 минут ошибка всё же была исправлена и появилось правильное название страны.