France Inter: от турецкого наступления в Сирии в первую очередь выигрывает Путин
Спустя всего пять дней после начала турецкого наступления в Сирии, «зелёный свет» которому дал Дональд Трамп, можно уже назвать победителя этой операции, при том, что в боях он не участвует — это Владимир Путин, уверен обозреватель France Inter Пьер Аски. Как отмечает журналист, российский президент извлекает огромную выгоду из ухудшения ситуации на северо-востоке Сирии после турецкого вмешательства.
Как поясняет автор, «брошенные Соединёнными Штатами» курды выбрали единственную оставшуюся им альтернативу — сирийский режим, «меньшее зло» по сравнению с «историческим врагом» Турцией. Начиная с вечера воскресенья, сирийские войска принялись окружать города, ранее находившиеся под контролем курдов. Сегодня, когда американцы объявили о выводе своего контингента из Сирии, а Франция и Великобритания не могут противостоять предательству американцами своих союзников, происходит «масштабная перетасовка карт», ведь существенная часть сирийской территории до недавнего времени удерживалась курдами.
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