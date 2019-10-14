Die Zeit: катастрофические условия — Калифорния закроет частные тюрьмы, несмотря на «предпочтения» Трампа

Правительство Калифорнии приняло решение закрыть все частные исправительные учреждения на территории штата, сообщает Die Zeit. И это несмотря на то, что ещё в ходе своей предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп дал отчётливо понять, что государственным тюрьмам он предпочитает именно частные, отмечает немецкое издание.

В Соединённых Штатах преступники отбывают свой срок заключения не только в государственных, но и в частных тюрьмах. Как стало на днях известно, правительство штата Калифорния, однако, приняло решение положить конец приватизации исправительных заключений, сообщает Die Zeit.

Губернатор Калифорнии, член Демократической партии США Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому с 2020 года больше не будут заключаться и продлеваться контракты с владельцами частных тюрем, поясняет немецкая газета.

А к 2028 году все частные тюрьмы в штате Калифорния и вовсе должны будут прекратить свою деятельность, отмечает издание.

По словам самого Ньюсома, он поставил себе цель закрыть все частные тюрьмы потому, что те «способствуют увеличению количества заключённых».

Главная же проблема, уточняет Die Zeit, заключается в том, что многие частные тюрьмы в Соединённых Штатах существенно снижают расходы на содержание заключённых, чтобы увеличить прибыль.

В свою очередь, правозащитники утверждают, что часто из-за экономии средств условия содержания заключённых в частных исправительных учреждениях просто катастрофические.

Немецкая газета напоминает, что в своё время президент США Барак Обама принял решение не продлевать контракты с владельцами частных тюрем. В Министерстве юстиций тогда заявили, что в подобных исправительных учреждениях «вспышки насилия и убийства случаются гораздо чаще». Впрочем, после избрания Дональда Трампа ведомство забрало свои слова обратно, поскольку ещё в ходе предвыборной кампании нынешний глава Белого дома дал отчётливо понять, что государственным тюрьмам он предпочитает частные.

Несмотря на то что в Соединённых Штатах проживает всего 5% населения планеты, 25% от числа всех заключённых в мире приходятся именно на США, подчёркивает Die Zeit.

По данным организации Prison Policy, в настоящий момент в Соединённых Штатах насчитывается более 2,3 млн заключённых.