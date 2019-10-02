La Jornada: американский ГУЛАГ — это доходный бизнес

Ежегодные доходы индустрии частных тюрем в США достигают $5 млрд. Частным компаниям выгодно, чтобы количество заключённых продолжало расти — поэтому они лоббируют всё более суровые законы, предусматривающие более длительные сроки тюремного заключения, пишет La Jornada. При этом вероятность отправиться за решётку у афроамериканцев в шесть раз выше, чем у их белых сограждан, отмечается в статье.

Свой знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицын написал в период с 1958-го по 1970 год, рассказывая на базе личного опыта и собственных исследований о существовавших тогда в Советском Союзе трудовых лагерях. Он сравнил систему трудовых лагерей с «архипелагом», распростёршимся по всей территории бывшего СССР, где каждый подобный лагерь становился «островом политических репрессий и низости», а аббревиатура ГУЛАГ стала широко известной по всему миру после публикации книги Солженицына в 1973 году, пишет Алехандро Надаль на страницах популярной мексиканской газеты La Jornada. Однако годы спустя ГУЛАГ пришёл и на американский континент, отмечается в статье.



Точнее говоря, собственный ГУЛАГ появился в США, где насчитывается больше всего заключённых в мире. К примеру, даже в Китае, население которого достигает 1,4 млрд человек, число заключённых не превышает 1,6 млн. В то время как в Соединённых Штатах, где общая численность населения около 320 млн жителей, в местах лишения свободы находятся более 2,2 млн человек, подчёркивается в статье. Для сравнения, в советском ГУЛАГе к моменту смерти Сталина в 1953 году находилось 2,3 млн заключённых, отмечает автор.



На данный момент на долю США приходится около 5% населения Земли — и примерно 25% от общего числа заключённых во всём мире, сообщает La Jornada. Тюремная система США совершила большой рывок в 1970-е годы, когда количество заключённых стало расти пугающими темпами. При этом на американском ГУЛАГе лежит особый «бизнес-отпечаток», говорится в статье. Неудивительно, что при таком огромном количестве людей за решёткой американский бизнес не упустил возможности извлечь из этого выгоду.



Приватизация тюрем в США в 1990-е годы резко активизировалась, и сейчас размещением около 19% заключённых в стране занимаются частные коммерческие фирмы, поясняет автор: «Частные тюрьмы — это доходный бизнес». Частным компаниям, занимающимся управлением тюрьмами, федеральное правительство США предоставляет ежегодную субсидию в размере $23 тыс. на каждого заключённого — притом что минимальная зарплата в стране составляет лишь $15 тыс. в год, отмечается в статье.



Тремя главными частными компаниями, занимающимися управлением американскими тюрьмами, являются CoreCivic, Geo Group и MTC, сообщает La Jornada. При этом за последние годы их обороты и прибыль значительно выросли. Например, доход CoreCivic за период с 2000-го по 2017 год повысился с $280 млн до $1,7 млрд — то есть более чем на 500%, подчёркивает автор. А в целом американская индустрия частных тюрем получает ежегодные доходы в размере $5 млрд. Поэтому неудивительно, что и ведущие банки готовы предоставлять подобным компаниям щедрые кредиты на развитие бизнеса, говорится в статье.



Чтобы расширять масштабы своего бизнеса, частные тюремные компании выделяют немалые средства на лоббирование в конгрессе США дальнейшего расширения политики приватизации тюрем в стране. Точную информацию по данному вопросу получить довольно сложно, но согласно имеющимся сведениям, одна лишь CoreCivic за период с 1999-го по 2010 год выделила около $1,4 млн на лоббирование нужных законодательных актов на федеральном уровне, пишет La Jornada.



Разумеется, этим частным компаниям выгодно, чтобы количество заключённых в США и дальше продолжало расти — а для этого нужны более суровые законы, предусматривающие более длительные сроки тюремного заключения за все виды правонарушений и усложнение процедуры условно-досрочного освобождения, говорится в статье. «Больше заключённых и более длительные тюремные сроки — такова формула получения больших доходов у этих частных компаний. А чтобы сократить расходы на это новое изобретение капитализма, ухудшается качество питания и медицинского обслуживания. И ещё добавьте к этому всякого рода злоупотребления и повсеместное насилие», — отмечает автор.



При этом статистика о составе и численности заключённых служит своеобразным «отображением американского общества», пишет La Jornada: «У афроамериканца вероятность отправиться за решётку в шесть раз выше, чем у его белых сограждан. Расизм тюремной системы наглядно свидетельствует о том, что происходит в стране, так восхваляющей свободу». В 2014 году появились несколько тревожных докладов об уровне насилия в американских тюрьмах, что привело к призывам реформировать тюремную систему и отменить приватизацию. Однако реформы, которые попыталась начать администрация Барака Обамы, были лишь частичными и затронули только федеральные тюрьмы. После прихода в Белый дом Дональда Трампа этот процесс пошёл вспять, а котировки акций частных тюремных компаний заметно повысились, констатирует автор.



Летом 2018 года американские заключённые основали общенациональное движение протеста, говорится в статье: «Голодовки и акты неповиновения жестоко подавлялись, однако в итоге всё же прорвали завесу молчания». Сейчас в ходе предвыборных дебатов в США активно обсуждается реформа судопроизводства и пенитенциарной системы. Однако вопрос о том, исчезнет ли в итоге эта «новая форма ГУЛАГа», остаётся открытым. «Наверное, только в стране, где капитализм достиг своей наивысшей фазы развития, могла возникнуть столь извращённая форма совмещения тюремной системы и частного бизнеса», — заключает автор.