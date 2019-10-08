Daily Star: в ответ на допрос Юмашевой в США коммунисты предложили задержать Шварценеггера в России

После неправомерного задержания и допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой в США партия «Коммунисты России» выступила за задержание приехавшего в Санкт-Петербург американского актёра и политика Арнольда Шварценеггера, сообщает Daily Star. Активисты считают, что таким образом Москва сможет дать симметричный ответ на «грязные провокации времён холодной войны».

Партия «Коммунисты России» призвала задержать американского бодибилдера, актёра и экс-губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера, сообщает Daily Star.

Как отмечает издание, актёр приехал на выходные в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в бизнес-форуме Synergy Global Forum. И коммунисты предложили задержать Шварценеггера в ответ на задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в США. Daily Star напоминает, что неправомерный допрос россиянки представителем ФБР привёл Москву в ярость, и посольство РФ в США даже направило ноту протеста Госдепартаменту.

Коммунисты считают, что задержание Шварценеггера станет адекватной ответной мерой и заставит США прекратить попытки возродить «грязные провокации времён холодной войны». Активисты предлагают возбудить против актёра уголовное дело за его давнюю инициативу по декриминализации хранения марихуаны.

По всей видимости, британский таблоид принял «Коммунистов России» за КПРФ, поскольку издание напомнило, что и после распада СССР коммунистическая партия оставалась заметной силой на политической арене страны в 1991 году, в то время как «Коммунисты России» были официально зарегистрированы только в 2012 году.

Также Daily Star отмечает, что совсем недавно россияне развели бурную активность на странице Шварценеггера в Instagram, где актёр выложил фото со своим сыном Кристофером, одетым в российскую полицейскую форму.

Ни сам Шварценеггер, ни российские власти предложение о задержании никак не прокомментировали, но, по всей видимости, «Терминатор» спокойно уедет из России, заключает газета.