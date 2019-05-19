«Как слону дробина»: нападение на Шварценеггера в Южной Африке обошлось без травм

На фестивале Arnold Classic Africa в Южной Африке неизвестный напал на киноактёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, сообщает RTL. Злоумышленник с разбега ударил его обеими ногами по спине, но эта выходка, к счастью, обошлась без травм. Более того «терминатор» вообще едва почувствовал удар, рассказывает немецкий телеканал.

На спортивном мероприятии в Южной Африке неизвестный напал на бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, сообщает RTL. Главная звезда фильма «Терминатор» присутствовал в качестве гостя на фестивале Arnold Classic Africa вблизи Йоханнесбурга.



Он общался с одним из поклонников, который снимал всё происходящее на телефон. В этот момент нападавший с разбега ударил Шварцнеггера обеими ногами по спине. Пошатнувшегося 71-летнего актёра подхватили зрители. Служба безопасности тут же схватила злоумышленника и вывела из зала. Мотив его поступка до сих пор неизвестен.



«Но терминатора так просто не шокировать», продолжает издание. По имеющейся информации, никаких травм он не получил. Позже у себя в Twitter он написал, что даже не заметил, что произошло: «Спасибо за вашу заботу, но причин для беспокойства нет. Я думал, что меня просто зажала толпа, как это часто бывает. Я понял, что меня ударили ногой, только когда посмотрел видео, как и вы все. Я рад, что этот идиот не прервал мою трансляцию в Snapchat», — отшутился Арни.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

Фанаты оценили спокойствие своего кумира. «Как слону дробина. Легенда!» — Прокомментировал один из интернет-пользователей видео с нападением. «Ненавижу трусов. К счастью, он сломал обе ноги, когда прыгнул в железную стену», — написал другой. «Да уж, с терминатором лучше не связываться», — заключает издание.