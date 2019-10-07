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Euronews: рукопись «Войны и мира» впервые вывезли в Женеву к 100-летию Лиги наций
Специально для выставки в честь столетия Лиги наций в Женеву впервые был доставлен фрагмент оригинальной рукописи романа Льва Толстого «Война и мир», где говорится об ужасах войны. Учитывая особую ценность рукописи, правительство Швейцарии предоставило официальные письменные гарантии её возвращения в Россию, передаёт Euronews.

Впервые оригинальная рукопись романа Льва Толстого «Война и мир» покинула пределы России. Её отрывок экспонируется в музее в Женеве.

Металлический кейс с документом внутри был доставлен в Швейцарию самолётом, ночью. В аэропорту ценный груз встречали военные. Специально для выставки, посвящённой 100-летию со дня создания Лиги наций, из пяти тысяч страниц рукописи было выбрано всего несколько — это фрагмент, в котором Андрей Болконский и Пьер Безухов говорят об ужасах войны.

ЖАК БЕРШТОЛЬД, президент Фонда Бодмера: Как раз перед Бородинским сражением князь Андрей — военный, офицер — произносит речь с полнейшим отчаянием. Он говорит очень чётко о том, что войну нельзя сравнивать с шахматной партией, что война — нечто грязное и отвратительное.

Организаторы экспозиции отмечают: в связи с особой ценностью рукописи правительство Швейцарии дало письменные гарантии её возвращения в Россию.

ТАТЬЯНА ВАЛОВАЯ, гендиректор Женевского отделения ООН: Мы будто возвращаемся к урокам прошлого — к тому, что мы должны работать ради мира, трудиться на всех уровнях. Единственный способ — это работать, основываясь на новом принципе: принципе многосторонности, мультилатерализма Объединённых Наций.

Выставка в женевском музее Фонда Мартина Бодмера продлится до 1 марта.

Дата выхода в эфир 06 октября 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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