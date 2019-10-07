Euronews: рукопись «Войны и мира» впервые вывезли в Женеву к 100-летию Лиги наций

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03:00 Соперник ЦСКА по ЛЕ «Эспаньол» объявил об отставке главного тренера Наставник испанского «Эспаньола» Давид Гальего отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды во внутреннем чемпионате.

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03:00 ЦСКА уступил «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Московский ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, проиграв в родных стенах санкт-петербургскому «Зениту».

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