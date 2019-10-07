Euronews: рукопись «Войны и мира» впервые вывезли в Женеву к 100-летию Лиги наций

Специально для выставки в честь столетия Лиги наций в Женеву впервые был доставлен фрагмент оригинальной рукописи романа Льва Толстого «Война и мир», где говорится об ужасах войны. Учитывая особую ценность рукописи, правительство Швейцарии предоставило официальные письменные гарантии её возвращения в Россию, передаёт Euronews.
Впервые оригинальная рукопись романа Льва Толстого «Война и мир» покинула пределы России. Её отрывок экспонируется в музее в Женеве.
Металлический кейс с документом внутри был доставлен в Швейцарию самолётом, ночью. В аэропорту ценный груз встречали военные. Специально для выставки, посвящённой 100-летию со дня создания Лиги наций, из пяти тысяч страниц рукописи было выбрано всего несколько — это фрагмент, в котором Андрей Болконский и Пьер Безухов говорят об ужасах войны.
ЖАК БЕРШТОЛЬД, президент Фонда Бодмера:Как раз перед Бородинским сражением князь Андрей — военный, офицер — произносит речь с полнейшим отчаянием. Он говорит очень чётко о том, что войну нельзя сравнивать с шахматной партией, что война — нечто грязное и отвратительное.
Организаторы экспозиции отмечают: в связи с особой ценностью рукописи правительство Швейцарии дало письменные гарантии её возвращения в Россию.
ТАТЬЯНА ВАЛОВАЯ, гендиректор Женевского отделения ООН:Мы будто возвращаемся к урокам прошлого — к тому, что мы должны работать ради мира, трудиться на всех уровнях. Единственный способ — это работать, основываясь на новом принципе: принципе многосторонности, мультилатерализма Объединённых Наций.
Выставка в женевском музее Фонда Мартина Бодмера продлится до 1 марта.
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