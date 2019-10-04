Guardian: к 2030 году число детей, страдающих ожирением, вырастет в мире до 250 млн

Эксперты встревожены: по данным Всемирной федерации ожирения, уже через 11 лет доля несовершеннолетних, поражённых этой болезнью, вырастет более чем на 60% и достигнет 250 млн, пишет The Guardian. Как отмечается в материале издания, проблема затронет не только развитые, но и развивающиеся страны, однако, по мнению аналитиков, правительства пока не предпринимают достаточно серьёзных мер для её решения.

Детское ожирение становится всё более острой проблемой для всей планеты: согласно прогнозам экспертов, к 2030 году количество детей и подростков, страдающих ожирением, вырастет в мире с нынешних 150 до 254 млн, сообщает The Guardian со ссылкой на «Атлас детского ожирения», представленный Всемирной федерацией ожирения (ВФО).

Эксперты организации изучили 191 страну и подсчитали риск «кризиса ожирения» для каждой из них на основании ряда факторов, включая политику правительства в области борьбы с ожирением, долю граждан, страдающих этим недугом, распространённость материнского курения и задержек в росте у детей, а также уровень физической активности среди несовершеннолетних, уточняется в материале британской газеты. Как отмечает обозреватель издания, высший индекс риска в размере 11 пунктов был присвоен ряду тихоокеанских островных государств, в том числе — Островам Кука и Палау, — а также Пуэрто-Рико и африканскому королевству Эстватини, ранее носившему название Свазиленд. Совсем недалеко от них оказалась Новая Зеландия, которой был присвоен индекс риска 10,5 пунктов.

Между тем, серьёзные проблемы, по мнению аналитиков ВФО, стоят практически перед всеми странами: так, например, Украина имеет самый высокую долю страдающих ожирением среди грудных детей (26%), на Островах Кука ожирением страдают 40,7% детей в возрасте от 5 до 19, а в США — 25% детей и 20% взрослых, отмечает автор статьи. По оценке экспертов, проблема затронет как бедные, так и богатые страны: в Китае к 2030 году будет 62 млн детей с ожирением, в Индии — 27 млн, в США — 17 млн, в Демократической республике Конго — 2,4 млн, а в Танзании и Вьетнаме — по 2 млн, перечисляет журналист.

Согласно «Атласу детского ожирения», большинство из исследованных стран практически не имеют шансов добиться поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) задачи по недопущению роста детского ожирения с 2010 по 2025 год, говорится в материале британской газеты. В частности, по оценке ВФО, у 156 стран вероятность достижения целевого показателя ВОЗ составит менее 10%.

«Мы наблюдаем нарастающую проблему, решению которой политики по всему миру уделяют слишком мало внимания. Мы слышим заявления от отдельных лидеров, и некоторые страны начинают воспринимать ситуацию всерьёз. Ситуация складывается примерно как с климатическим кризисом и глобальным потеплением — мы видим противодействие попыткам вмешаться в дела в остальном свободных рынков ради того, чтобы поправить здоровье людей и планеты», — прокомментировал выводы ВФО один из составителей «Атласа детского ожирения» и политический директор организации Тим Лобстин. По его словам, правительства реагируют на проблему слишком медленно, а порой и вовсе её игнорируют, а инициативы, вредящие коммерческим интересам тех или иных компаний, встречают жёсткое сопротивление.

По мнению Лобстина, системы здравоохранения многих стран не смогут справиться с ростом числа детей с ожирением, поскольку многие из них будут нуждаться в дополнительной медицинской помощи из-за высокого риска возникновения различных заболеваний. «Слышать, как все эти показатели становятся всё хуже и хуже, быть может, и утомительно, но если мы ничего не предпримем, это обойдётся нам значительно дороже, чем серьёзное вмешательство в рыночную экономику ради ограничения рекламы прохладительных напитков и пищевых продуктов, подвергшихся чрезмерной технологической обработке», — цитирует его The Guardian.