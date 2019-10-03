Le Monde: в Аргентине из-за бедности молоко стало роскошью

Правительство Аргентины продлило до 2022 года закон о чрезвычайной продовольственной помощи для людей, находящихся за чертой бедности из-за высокой инфляции и роста безработицы, пишет Le Monde. Кроме того, конгресс увеличил в два раз бюджет для организаций, которые организуют бесплатные столовые для тех, кому не хватает денег на продукты питания.

В середине сентября в Аргентине после недельных протестов политических и общественных групп парламентарии продлили до 2022 года закон о чрезвычайной продовольственной помощи, сообщает Le Monde. Также конгресс проголосовал за повышение бюджета, выделенного на закупку продовольствия для организаций, которые борются с голодом.

Одна из них — социальная организация La Dignidad (достоинство), которая спонсирует столовую Señor de los Milagros в самом сердце трущоб Буэнос-Айреса. На деньги, поступающие от Министерства социального развития, здесь с понедельника по пятницу 15 женщин готовят и раздают горячие блюда семьям, проживающим в округе. По словам одной из заведующих, Сюзанны Карденас, здесь всегда много народу, а некоторые приходят издалека.

Однако в последние месяцы стало не хватать продуктов. «Самое необходимое — это молоко для детей. Мы его получаем недостаточно, — пожаловалась Карденас французской газете. — Пить молоко теперь — роскошь». За год его стоимость выросла на 90%, а потребление на душу населения упало до минимума 2003 года. По словам Канделарио Ботто, профессора экономики в университете Буэнос-Айреса, «продовольственный сектор больше всего затронут инфляцией», от чего прежде всего страдают «бедные семьи, которые тратят бо́льшую часть своей зарплаты на еду». Половина аргентинских детей живёт за чертой бедности.

Как подтвердила изданию Мариана Эредиа, социолог и научный сотрудник Национального совета научных и технических исследований, зарплата отстаёт от инфляции, покупательская способность падает, так что «говядину заменяют курицей, курицу — сосисками, а сосиски — макаронами... Пока вовсе не пропускают приём пищи».

По её мнению, закон о чрезвычайной продовольственной помощи необходим, но его недостаточно для решения проблемы в долгосрочной перспективе. «Бедность пришла в Аргентину не в 2015 году (когда был избран президент Маурисио Макри), — объяснила социолог. — Существует структурная бедность, от которой сложно избавиться. Начиная с 1970-х годов в стране насчитывалось по крайней мере 25 процентов бедных».

С начала экономического и социального кризиса в 2018 году в стране, согласно оценке Аргентинского католического университета, 35% населения живут за чертой бедности, которая составляет 33 тыс. песо (37 200 руб.) ежемесячного семейного дохода. Как считает Мариана Эредиа, к такому увеличению малоимущего населения привело сочетание роста цен на продукты и безработицы, затронувшей во втором триместре 10,6% трудоспособного населения. Хотя эта цифра вряд ли соответствует реальности: согласно Национальному институту статистики, около 35% работают неофициально.

Французская газета отмечает, что меры, которые в последние недели предпринимает правительство Макри в поддержку покупательской способности населения, скорее всего, нарушают принцип «бюджетного равновесия», в обмен на который МВФ согласился выдать Аргентине кредит в размере $57 млрд, из которых 80% уже перечислены. Финансовая организация задержала до нового распоряжения выплату очередного транша, составляющего $5,4 млрд.

«Это политический расчёт, — подчеркнул Канделарио Ботто в интервью Le Monde. — МВФ хочет вести переговоры с будущим президентом. А раз мы предполагаем, что это будет не Макри (после его катастрофического рейтинга на праймериз 11 августа), фонд ждёт выборы». Как бы то ни было, экономист считает, что «для МВФ Аргентина очень важна: в качестве кредита он использовал 60 процентов своих долларовых запасов».