El Periódico: россияне единодушно поддержали осуждённого актёра Устинова

Жители России объединились в поддержку Павла Устинова, осуждённого по обвинению в применении насилия при задержании на протестной акции, сообщает El Periódico. Коллеги молодого актёра утверждают, что на видеозаписи задержания видно, что Устинов не оказывал сопротивления.

Около 100 тыс. подписей, собранных всего за несколько часов. Очереди из людей, желающих принять участие в одиночных пикетах у здания администрации президента в самом центре Москвы. Дело молодого актёра, приговорённого к трём с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия при задержании на протестной акции, Павла Устинова вызвало «массовую мобилизацию» жителей России, пишет El Periódico. Ранее, объединившись, россияне уже смогли повлиять на исход дела журналиста Ивана Голунова.

Издание называет его коллегу по цеху Александра Паля, который запустил петицию с требованием освободить Устинова, идейным вдохновителем движения в поддержку россиянина. В своём видео в Instagram актёр обвинил силы безопасности России в фабрикации дела, о чём, по его мнению, свидетельствует видеозапись задержания, и призвал своих коллег также выступить в поддержку Павла. «На видеозаписи отчётливо видно, что он не оказывал никакого сопротивления», — подчеркнул Паль.

И на его призыв откликнулись. И откликнулись не только актёры.

«Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга», — написал известный исполнитель Сергей Лазарев на своей странице в Instagram.

В среду сотни жителей столицы, как актёры, так и нет, собрались для участия в спонтанном одиночном пикете — единственном способе публичного протеста в России, который не требует предварительного согласования с властями, отмечает El Periódico. То, что произошло с Устиновым, «касается всех», отметила актриса Александра Бортич, одна из многих российских знаменитостей, пришедших на пикет.

В защиту Устинова выступили и в Русской православной церкви. Так, к полудню среды открытое письмо в поддержку актёра подписали уже около 100 священнослужителей.

Как пишет El Periódico, во время протестов против недопуска ряда оппозиционеров к сентябрьским выборам различного уровня было задержано более 2 тыс. человек. Некоторые из задержанных получили реальные тюремные сроки за применение насилия при задержании, насилия, которого, как утверждают коллеги Устинова, в данном случае не было.