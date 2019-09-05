Das Erste: в интернет утекли миллионы телефонных номеров пользователей Facebook

База данных с 420 млн номерами телефонов пользователей Facebook оказалась в открытом доступе, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Опасность данной утечки заключается в том, что злоумышленники могут использовать персональные данные для смены паролей и захвата чужих аккаунтов.
В сеть просочилась база с данными миллионов пользователей Facebook, сообщается в статье на сайте телеканала Das Erste, — в том числе телефонные номера 420 млн человек. Судя по всему, данная база была собрана с помощью одной из функций Facebook, позволяющей искать друзей по номеру телефона.
По словам представителей соцсети, в базе представлены старые данные, поскольку функция поиска по номеру телефона была отключена год назад. Они также заверили, что нет никаких подтверждений взлома пользовательских аккаунтов.
Мотивы создания базы данных и её публикации пока неизвестны, пишет Das Erste. Согласно информации сайта Techcrunch, из общего количества опубликованных номеров 133 млн принадлежат гражданам США, 13 млн — Великобритании, а 50 млн — пользователям из Вьетнама. База находилась в открытом доступе — на данный момент она уже удалена системными администраторами.
В некоторых случаях в базе были также указаны имена и пол пользователей. Опасность такой утечки заключается в том, что злоумышленники могут использовать персональные данные для смены паролей и захвата чужих аккаунтов.
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