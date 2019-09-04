Der Spiegel: задремавшего депутата британского парламента обвинили в «неуважении к народу»

Депутат-консерватор Джейкоб Рис-Могг провёл большую часть вторничного заседания британского парламента полулёжа и закрыв глаза, сообщает Der Spiegel. Ряд коллег обвинил Рис-Могга в неуважении и пренебрежении — не только по отношению к парламенту, но и по отношению ко всему народу. Между тем, парламентские дебаты завершились жестоким поражением правительства, отмечает издание.
В минувший вторник в британском парламенте состоялись исторические дебаты, пишет Der Spiegel, однако для депутата Джейкоба Рис-Могга они стали поводом продемонстрировать полное отсутствие интереса. Большую часть заседания Рис-Могг провёл полулёжа и закрыв глаза.
«Воплощение высокомерия, спеси, неуважения и презрения к нашему парламенту», — написала у себя в Twitter депутат от партии лейбористов Анна Турлей, сопроводив свой пост фотографией спящего Рис-Могга.
Поведение депутата-консерватора не укрылось и от других парламентариев, пишет издание: по словам представительницы «зелёных» Каролины Лукас, своим жестом Рис-Могг продемонстрировал пренебрежение к парламенту и всему народу. С соседних мест депутата призывали сесть как положено, однако в ответ он лишь ухмылялся, качал головой и поправлял очки. Впрочем, отмечает Der Spiegel, интерес к происходящему вернулся к депутату после объявления результатов голосования, в котором правительство потерпело жестокое поражение.
Между тем в интернете уже появилось множество коллажей с изображением Рис-Могга, сообщает издание. К примеру, на одной из картинок он стал частью эпизода из сериала «Симпсоны».
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