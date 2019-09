NYT: российский теннисист Медведев разозлил американских болельщиков

Россиянин Даниил Медведев навлёк на себя негодование болельщиков открытого чемпионата США по теннису US Open, не сумев сдержать эмоции, передаёт The New York Times. Теннисист под неодобрительные выклики зрителей показал трибунам средний палец, однако позже в интервью заявил, что именно такая реакция зрителей помогла ему победить.

Россиянин Даниил Медведев вошёл в пятёрку лучших теннисистов мира, показав отличную игру и полную невозмутимость, пишет The New York Times.



На протяжении победных игр на открытом чемпионате США по теннису US Open Медведев ни на секунду не терял самообладания на корте, однако всё изменилось уже во время первого сета третьего круга соревнования.



Во время игры против испанца Фелисиано Лопеса россиянин несколько раз не сдержал эмоций, за что был освистан публикой. Так, эмоционально реагируя на свои неудачи в начале встречи, Медведев вырвал полотенце из рук болбоя и швырнул его на корт. За это он получил от арбитра предупреждение за неспортивное поведение.



Однако это не остудило пыл россиянина, который показал, что думает о неодобрении собравшихся на стадионе зрителей, показав им средний палец. Рука теннисиста была прижата к голове, поэтому арбитр увидел неприличный жест лишь на повторе и не наказал россиянина.



Тем не менее когда это показали на большом экране, стадион буквально взорвался от негодования. Изначально нейтрально настроенные зрители «внезапно стали преданными поклонниками Лопеса».



При этом, как отмечает The New York Times, настоящее шоу началось после завершения матча, который Медведев выиграл со счётом 7-6 (1), 4-6, 7-6 (7), 6-4.



«Прежде всего, я могу сказать спасибо всем. Ребята, ваша энергия помогла мне победить сегодня. Потому что, если бы не вы, я бы, наверное, проиграл, так как очень устал вчера. У меня были судороги, и мне было очень тяжело играть. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам», — заявил Медведев в послематчевом интервью под неодобрительные выкрики зрителей.



Поаплодировав тем, кто ещё не успел покинуть стадион, теннисист добавил, что энергии, которой его зарядили трибуны, ему хватит ещё на пять матчей вперёд. Медведев заверил зрителей, что если они будут продолжать в том же духе, он будет продолжать выигрывать для них.



Позже, общаясь с журналистами, Медведев заявил, что обыграл испанца, превратив «плохую энергию» в «хорошую». При этом организаторы US Open оштрафовали его на $9 тыс. за неспортивное и непристойное поведение.



В воскресенье Медведев встретится на корте с Домиником Кёпфером из Германии. В случае победы его следующим противником может стать серб Новак Джокович, победу над которым он одержал две недели назад во время турнира в Цинциннати.



Вместе с тем сам первая ракетка мира Джокович во время тренировки перед матчем третьего круга US Open против Дениса Кудлы поругался c болельщиком на трибунах, позже отметив, что эти негативные комментарии помогли ему обыграть американского теннисиста.