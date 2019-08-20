DELFI: новый мэр Риги пообещал не быть «клоном Нила Ушакова»

Депутаты Рижской думы выбрали новым мэром Риги Олега Бурова. Как передаёт DELFI, в ходе дебатов Буров пообещал, что не будет «клоном Нила Ушакова», а также заявил, что не хочет стены между оппозицией и коалицией, а намерен сотрудничать и с теми, и с другими.

Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова мэром Риги. Как передаёт DELFI, свои голоса за Бурова отдали 35 депутатов, за второго кандидата проголосовали 12 депутатов.

В ходе дебатов перед голосованием Буров пообещал, что не будет «клоном Ушакова или Америкса». В своём выступлении он подчеркнул, что думе пора наконец выбрать мэра и начать работу. Он также заявил, что не хочет стены между оппозицией и коалицией, а намерен сотрудничать, поэтому продолжит работу, начатую мэром Дайнисом Турлайсом.

Как напоминает портал, мэра в Риге не было с 21 июня, когда, не проработав и месяца, вотум доверия не прошёл Дайнис Турлайс. Он на этот пост был избран после того, как от должности отстранили многолетнего мэра столицы Нила Ушакова, который позже был избран в Европарламент.