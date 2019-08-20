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DELFI: новый мэр Риги пообещал не быть «клоном Нила Ушакова»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Депутаты Рижской думы выбрали новым мэром Риги Олега Бурова. Как передаёт DELFI, в ходе дебатов Буров пообещал, что не будет «клоном Нила Ушакова», а также заявил, что не хочет стены между оппозицией и коалицией, а намерен сотрудничать и с теми, и с другими.
DELFI: новый мэр Риги пообещал не быть «клоном Нила Ушакова»
Twitter

Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова мэром Риги. Как передаёт DELFI, свои голоса за Бурова отдали 35 депутатов, за второго кандидата проголосовали 12 депутатов.

В ходе дебатов перед голосованием Буров пообещал, что не будет «клоном Ушакова или Америкса». В своём выступлении он подчеркнул, что думе пора наконец выбрать мэра и начать работу. Он также заявил, что не хочет стены между оппозицией и коалицией, а намерен сотрудничать, поэтому продолжит работу, начатую мэром Дайнисом Турлайсом.
 
Как напоминает портал, мэра в Риге не было с 21 июня, когда, не проработав и месяца, вотум доверия не прошёл Дайнис Турлайс. Он на этот пост был избран после того, как от должности отстранили многолетнего мэра столицы Нила Ушакова, который позже был избран в Европарламент.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
DELFI Латвия Европа
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