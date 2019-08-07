ERR: страны Балтии лидируют по заболеваемости клещевым энцефалитом в Европе

По статистике Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Литва занимает первое место в Европе по относительной заболеваемости населения клещевым энцефалитом. За ней следует Латвия, а третье место делят Эстония и Чехия. Причём большинство заболевших в Эстонии не было привито от этой болезни, сообщает ERR.
В Литве самый высокий в Европе показатель заболеваемости клещевым энцефалитом на 100 тысяч жителей. На втором месте — Латвия, третье место по этому показателю делят Чехия и Эстония.
Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Литве показатель заболеваемости в 2017 году составлял 16,6 случая на 100 тысяч жителей. За Литвой следует Латвия, где заболеваемость была 9,1 случая на 100 тысяч жителей. В Чехии и Эстонии этот показатель был 6,4.
При этом больше всего заразившихся энцефалитом в 2017 году было именно в Чехии — 687 человек. В Литве — 474, Латвии — 214, а в Эстонии — 87 человек.
Сообщается, что чаще всего клещевым энцефалитом болели люди в возрасте 45—64 года, реже всего — дети до четырёх лет. Большинство заболевших не было привито от этой болезни.
По данным Департамента здоровья, в 2018 году в Эстонии было выявлено 85 случаев заболевания клещевым энцефалитом, а по состоянию на июнь 2019 года — семь.
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