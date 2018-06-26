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Euronews: Европу захватывает энцефалитный клещ
В Европе каждый год отмечается несколько тысяч клинических случаев клещевого энцефалита — но специалисты полагают, что эти цифры занижены. Причём подцепить возбудителя боррелиоза, угрожающего человеку параличом и даже смертельным исходом, можно не только в густом лесу, но и в городском парке, предупреждает Euronews.

Май и июнь — месяцы, когда дни длинные, а солнце ласковое. Но это ещё и период наибольшей активности энцефалитного клеща. Венгрия, как и Россия, отнесена Всемирной организацией здравоохранения к странам с повышенной опасностью клещевого энцефалита.

В этом году, отмечает глава Ассоциации по борьбе с членистоногим паукообразным, новости в Венгрии не обнадёживающие.
 
ЭКСПЕРТ: В текущем году в нашей стране отмечено распространение трёх новых бактерий — возбудителей болезни Лайма, или боррелиоза. Так что на сегодняшний день людям и домашним животным угрожают в общей сложности уже семь возбудителей болезни.
 
Каждый год в Европе отмечается от 5000 до 12000 клинических случаев клещевого энцефалита. Но специалисты убеждены, что эти цифры занижены. Причём подхватить опасную болезнь, приводящую к параличу и даже смерти, можно не только в густом лесу, но и в городском парке.
 
Бдительность следует проявлять и в отношении домашних любимцев.
 
ЖИТЕЛЬ БУДАПЕШТА: Я использую для моего пса специальный крем, а также купил ему ошейник, который отпугивает клещей. Правда, позже я был вынужден его снять, так как у собаки началась аллергия. Поэтому я тщательно осматриваю его после каждой прогулки весной и летом. Надеюсь, особого риска подхватить энцефалитного клеща в этом парке нет.
 
ВЕРОНИКА РИППЕЛЬ, корреспондент Euronews: Не следует забывать и о таких простых правилах предосторожности, как надевать в лес закрытую одежду, прибегать к вакцинации и пользоваться специальными средствами.
 
Вероника Риппель, Будапешт, Euronews.
 
Дата выхода в эфир 25 июня 2018 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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