Euronews: Европу захватывает энцефалитный клещ

В Европе каждый год отмечается несколько тысяч клинических случаев клещевого энцефалита — но специалисты полагают, что эти цифры занижены. Причём подцепить возбудителя боррелиоза, угрожающего человеку параличом и даже смертельным исходом, можно не только в густом лесу, но и в городском парке, предупреждает Euronews.

Май и июнь — месяцы, когда дни длинные, а солнце ласковое. Но это ещё и период наибольшей активности энцефалитного клеща. Венгрия, как и Россия, отнесена Всемирной организацией здравоохранения к странам с повышенной опасностью клещевого энцефалита.

В этом году, отмечает глава Ассоциации по борьбе с членистоногим паукообразным, новости в Венгрии не обнадёживающие.

ЭКСПЕРТ: В текущем году в нашей стране отмечено распространение трёх новых бактерий — возбудителей болезни Лайма, или боррелиоза. Так что на сегодняшний день людям и домашним животным угрожают в общей сложности уже семь возбудителей болезни.

Каждый год в Европе отмечается от 5000 до 12000 клинических случаев клещевого энцефалита. Но специалисты убеждены, что эти цифры занижены. Причём подхватить опасную болезнь, приводящую к параличу и даже смерти, можно не только в густом лесу, но и в городском парке.

Бдительность следует проявлять и в отношении домашних любимцев.

ЖИТЕЛЬ БУДАПЕШТА: Я использую для моего пса специальный крем, а также купил ему ошейник, который отпугивает клещей. Правда, позже я был вынужден его снять, так как у собаки началась аллергия. Поэтому я тщательно осматриваю его после каждой прогулки весной и летом. Надеюсь, особого риска подхватить энцефалитного клеща в этом парке нет.

ВЕРОНИКА РИППЕЛЬ, корреспондент Euronews: Не следует забывать и о таких простых правилах предосторожности, как надевать в лес закрытую одежду, прибегать к вакцинации и пользоваться специальными средствами.

Вероника Риппель, Будапешт, Euronews.

Дата выхода в эфир 25 июня 2018 года.