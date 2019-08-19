Der Standard: австрийский писатель посочувствовал «трагической судьбе» жителей путинской России

При президенте Владимире Путине в России якобы возникла «замаскированная авторитарная система», заявил в интервью Der Standard австрийский эксперт по Восточной Европе Пауль Лендвай. «Для поколений, которым там жить, это, конечно же, настоящая трагедия», — констатировал писатель.

Западу приходится иметь дело с «путинской Россией, не имеющей идеологии и, по всей видимости, не желающей хоть что-то менять в этом мире», заявил в интервью газете Der Standard австрийский писатель, эксперт по Восточной Европе Пауль Лендвай.

«В Российской Федерации замаскированная авторитарная система, которую, впрочем, нельзя назвать невыносимой. И тем не менее для поколений, которым там жить, это, конечно же, настоящая трагедия», — констатировал писатель.

В целом, по словам эксперта по Восточной Европе, это «просто непостижимо», как живут люди в России, «стоит только выехать за пределы Москвы».

Не стал Лендвай скрывать своего раздражения и тем, что некоторые «ключевые фигуры» в Австрии утверждают, что в Российской Федерации «демократия чистой воды».

«Это не просто парадоксально, это постыдно и ужасно», — подчеркнул австрийский писатель и журналист.

Сильнее же всего Лендвай встревожен тем, что Россия якобы «оказывает влияние на Западе и в Центральной Европе».

«Путин — разрушитель Европы. Мы теперь имеем дело с диктаторами и политическими клоунами. Путин и Си Цзиньпин, в то же время Трамп и Борис Джонсон. То, что Путин и Трамп симпатизируют другу другу, и вовсе немыслимо. И я не нуждаюсь в докладе Мюллера, чтобы понять, с чем мы имеем дело», — отметил эксперт по Восточной Европе.