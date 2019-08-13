Independent: заняв Белый дом, Трамп обещал не играть в гольф, но уже 202 дня своего президентства потратил на махание клюшкой

Фотографии Дональда Трампа на свадьбе в гольф-клубе через несколько часов после стрельбы в Эль-Пасо подняли волну народного возмущения, пишет The Independent. Несмотря на свои предвыборные обещания «пахать», глава Соединённых Штатов проводит много времени на элитных курортах и в закрытых клубах, тратя баснословные суммы из денег налогоплательщиков на свой отдых.

Появление Дональда Трампа на свадьбе в своём любимом гольф-клубе через считанные часы после стрельбы в Техасе вызвало негодование американцев, сообщает The Independent. Как отмечает издание, остаётся неясным, успел ли выслушать глава государства доклад о резне, унёсшей жизни 22 человек. Судя по вирусным фотографиям в интернете, президент пребывал в хорошем настроении, улыбался и хлопал молодожёнам вместе с другими гостями. Эти изображения и отсутствие Трампа в Вашингтоне в тяжёлый для страны день, когда произошло сразу две атаки с применением огнестрельного оружия, вызвало резко негативную реакцию со стороны американцев, призывающих «сделать хоть что-то» для борьбы с насилием.

В то же время, рассказывает британская интернет-газета, эта поездка в Бедминстер (штат Нью-Джерси) в начале длинных выходных не является чем-то необычным для президента: он регулярно посещает свои частные курорты и элитные гольф-клубы. Прямо сейчас Трамп ушёл в 10-дневный отпуск, который он намерен провести на поле для гольфа. Такое хобби уже спровоцировало крупный скандал: налогоплательщикам приходится оплачивать огромный и всё увеличивающийся чек за отдых своего президента. Так, согласно данным исследовательской группы American Bridge 21st Century, американские секретные службы потратили больее $1 млн на обеспечение безопасности Дональда Трампа во время его занятий гольфом в частных клубах Флориды, Вашингтона и Нью-Джерси. В стоимость входят гольфкары ($529 265), переносные туалеты ($579 440), мобильные офисы, сетки для гольфа и пуленепробиваемое стекло.

The Independent обращает внимание, что для многих такая любовь 45-ого президента США к гольфу может показаться неожиданной: когда Барак Обама занимал Белый Дом, Трамп критиковал его за увлечение этой игрой и предлагал уделять больше времени важным государственным делам, а не тратить на это деньги американцев. Во время своей избирательной кампании в 2016 году Дональд Трамп признался, что любит этот вид спорта, но заявил, что если бы жил в Белом доме, то больше не посещал элитные гольф-клубы. Вместо этого тогда ещё кандидат в президенты пообещал «остаться в Белом доме и пахать».

Однако после выборов Трамп, кажется, уже не мучается угрызениями совести, когда берёт в руки клюшку. «Обещание Дональда Трампа, что он больше никогда не будет играть в гольф, а станет упорно работать, похоже, является последним из длинного списка нарушенных им обещаний», — поделился с изданием Джеб Фейн, директор по связям с общественностью центра American Bridge 21st Century. По его мнению, налогоплательщики должны знать, как спонсируют его безделье на поле для гольфа: по последним сведениям, Трамп провёл за игрой по крайней мере 202 дня своего президентского срока. Общая стоимость его поездок, по некоторым данным, достигла почти $107 млн, а на каждое посещение Бедминстера, согласно анализу газеты The HuffPost, потрачено $1,1 млн.

Как отмечает The Independent, Обама играл в гольф всего 306 раз за все 8 лет своего президентства, и по сравнению с ним Трамп слишком часто покидает Белый дом. Администрация президента в попытке его защитить ранее заявила, что Трамп посещает свои собственные владения в Бедминстере, чтобы якобы не переплачивать за проживание в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, где он жил до своего избрания. Однако Джеб Фейн считает, что это надуманные аргументы: «Вообще никто не верит, что Трамп ездит играть в гольф, тратя девятизначные суммы денег налогоплательщиков из альтруизма или финансовых обязательств».