Daily Wire: в США любовь к Трампу — повод рушить семьи

Если дедушка и бабушка поддерживают Трампа и придерживаются консервативных взглядов на отношения полов, нельзя допускать, чтобы они виделись с внуками, пишет на страницах Huffington Post журналистка Ханна Селинджер. «Это и есть самая настоящая ненависть и нетерпимость», — комментирует Daily Wire.

У нас нет времени на подробный разбор статьи, но на сегодня это самая тупая статья в интернете. Её публикует Huffington Post. «Не пора ли исключить из жизни моих детей мою родню по мужу, придерживающуюся правых взглядов и любящую Трампа?»



Далее автор описывает этих дедушку и бабушку. Обычные дедушка и бабушка, которые против нелегальной иммиграции, исповедуют католицизм, придерживаются традиционных взглядов на нравственность в вопросах секса, не считают мужчин женщинами, не следуют модным веяниям сексуальной революции. И эта женщина говорит: «Поскольку мои родственники со стороны мужа — консерваторы, поскольку они разделяют политические взгляды половины страны, поскольку по воскресеньям они ходят в церковь, поскольку они католики, я не могу позволить своим детям с ними видеться».



Она пишет, что постоянно орёт на них в Facebook и пишет им длинные нотации о том, какие они ужасные и как им нужно изменить свои взгляды. А потом она жалуется на то, что в какой-то момент свекровь пишет ей в ответ: «Спасибо за письмо». То есть она говорит ей: «Хорошо, спасибо, я услышала твою точку зрения».



Но она (автор статьи. — ИноТВ) говорит, что, поскольку они не изменятся, поскольку они не станут либералами и атеистами, им нельзя видеться с внуками.



Это и есть самая настоящая ненависть и самая настоящая нетерпимость. Это выгребная яма. И нет никакого морального паритета, нельзя сказать, что и у левых, и у правых есть такая выгребная яма ненависти и нетерпимости. Это не так. Ничего подобного.



Дата выхода в эфир 08 августа 2019 года.