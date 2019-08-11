Daily Wire: в США любовь к Трампу — повод рушить семьи

Если дедушка и бабушка поддерживают Трампа и придерживаются консервативных взглядов на отношения полов, нельзя допускать, чтобы они виделись с внуками, пишет на страницах Huffington Post журналистка Ханна Селинджер. «Это и есть самая настоящая ненависть и нетерпимость», — комментирует Daily Wire.
У нас нет времени на подробный разбор статьи, но на сегодня это самая тупая статья в интернете. Её публикует Huffington Post. «Не пора ли исключить из жизни моих детей мою родню по мужу, придерживающуюся правых взглядов и любящую Трампа?»
Далее автор описывает этих дедушку и бабушку. Обычные дедушка и бабушка, которые против нелегальной иммиграции, исповедуют католицизм, придерживаются традиционных взглядов на нравственность в вопросах секса, не считают мужчин женщинами, не следуют модным веяниям сексуальной революции. И эта женщина говорит: «Поскольку мои родственники со стороны мужа — консерваторы, поскольку они разделяют политические взгляды половины страны, поскольку по воскресеньям они ходят в церковь, поскольку они католики, я не могу позволить своим детям с ними видеться».
Она пишет, что постоянно орёт на них в Facebook и пишет им длинные нотации о том, какие они ужасные и как им нужно изменить свои взгляды. А потом она жалуется на то, что в какой-то момент свекровь пишет ей в ответ: «Спасибо за письмо». То есть она говорит ей: «Хорошо, спасибо, я услышала твою точку зрения».
Но она (автор статьи. — ИноТВ) говорит, что, поскольку они не изменятся, поскольку они не станут либералами и атеистами, им нельзя видеться с внуками.
Это и есть самая настоящая ненависть и самая настоящая нетерпимость. Это выгребная яма. И нет никакого морального паритета, нельзя сказать, что и у левых, и у правых есть такая выгребная яма ненависти и нетерпимости. Это не так. Ничего подобного.
В России следует увеличивать количество лесничеств и лесных инспекторов для усиления контроля за лесами. Такое мнение выразил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).
Студентам не следует пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», поскольку она может содержать непроверенную информацию. Такое мнение выразил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин в рамках молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны подписать обращение в ООН против блокады со стороны Соединённых Штатов. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter венесуэльского лидера.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что президентство Владимира Зеленского будет считаться «неполноценным», пока он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.