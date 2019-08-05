Wyborcza: Трамп уйдет, но американский изоляционизм останется ещё надолго

Начиная с 2016 года США перестали быть амбициозной страной, предлагающей смелые идеи мироустройства. Из-за Дональда Трампа Америка ведёт войну сама с собой, пишет американская журналистка Энн Аппельбаум. В статье для Gazeta Wyborcza она предупреждает, что уход Трампа не будет означать возврата к тем США, которые после Второй мировой войны были мировым игроком номер один.

«Во всей Европе и даже во всём мире союзники США ведут себя как люди, запертые в бункере. Они ждут, закрыв уши руками, пока атака закончится, чтобы вернулся мир и покой, чтобы международная торговля и дипломатия снова стали функционировать нормально», — пишет американская журналистка Энн Аппельбаум в своей статье для Gazeta Wyborcza.

Через полтора года, «в худшем случае» через пять с половиной лет, президент Трамп вновь окажется в своей «безвкусной высотке вместе со своим бездарным потомством». Мир вернётся в прежнее состояние. Америкой будет править тот, кто умеет читать рабочие записки, кто не будет ставить в неудобное положение главу другой страны, находящегося с визитом в США. «Тот, кто помнит, что фундамент американской мощи основывается на союзах и что международная торговля должна быть взаимовыгодной. Но вдруг так не произойдёт?» — задаётся вопросом Аппельбаум.

Она отмечает, что на прошедших недавно дебатах с потенциальными кандидатами в президенты очень мало говорилось о внешней политике. Не обсуждались ни Европа, ни Китай, ни Венесуэла. «Никто не говорил ни о материальных выгодах, которые даёт мир в Европе, который на три четверти века сохранялся именно благодаря американскому присутствию, ни о том, какую угрозу может иметь выход американцев из Европы», добавляет она.

Аппельбаум не обвиняет ни кандидатов, ни расспрашивавших их журналистов, но очевидно, что никто не считает эти вопросы важными для электората, и, возможно, такой подход весьма удачный. Раса, иммиграция, противостояние культур — это темы, которые были навязаны американцам в течение двух с половиной лет президентского срока Трампа, считает автор статьи. «Начиная с 2016 года США перестали быть амбициозной страной, предлагающей смелые идеи о том, как формировать мир. Америка — это страна, которая ведёт войну с самой собой, страна, которая снова ведёт знакомые нам издавна войны за национальное самосознание», — объясняет американская журналистка.

Америка также является той страной, которая возвращается к ещё более ранней политической традиции. До момента атаки на Перл-Харбор изоляционизм был важным, если не доминирующим течением в политике США. После Второй мировой войны это течение исчезло — верх взяло повсеместное, разделяемое обеими главными партиями убеждение в том, что США должны и далее продолжать принимать активное участие в мировой политике, чтобы избежать кризисов в будущем.

«Сегодня мы имеем президента, взгляды которого — как я подозреваю, унаследованные от его отца, — полностью сходятся с изоляционистской традицией до Перл-Харбора. Он оживил эту традицию, но я подозреваю, что она не исчезнет вместе с ним. Откажется ли решительным образом от изоляционизма президент Элизабет Уоррен, президент Берни Сандерс, президент Камала Харрис? Я так не думаю. Даже президент Джо Байден должен был бы смягчить нарастающие в его собственной партии изоляционистские тенденции», — уверяет она.

Конечно, изоляционизм не приведёт к изоляции Америки. Возможно, американцы не захотят вмешиваться в разные точки мира, но мир и так захочет вмешиваться в дела США. Как Перл-Харбор, так и 11 сентября 2001 года перенесли иностранные конфликты на территорию США. Россия пыталась повлиять на президентские выборы в 2016 году и далее будет пытаться на них влиять. Решения Китая о том, где покупать сою, будут влиять на экономику в штате Айова. Скорее всего, новые изоляционисты будут стараться избегать такое вмешательство или ему противодействовать, вместо того чтобы предпринимать попытки такого оказания влияния на мир, чтобы изначально их исключить. «Однако это совершенно другие Соединённые Штаты, а не те, которые мы помним», — констатирует автор.

Пришло время очень серьёзного урока, считает Аппельбаум. Люди, читающие эти слова за пределами Америки, в особенности в союзнических странах, как раз были предупреждены: не будет автоматического возврата к предыдущему положению дел. А американцев предупредили: президентство Трампа может оказаться эпизодом, но тем самым и началом длинного периода отсутствия вовлечённости, который не закончится в 2020-м или 2024 году. «Если нам не нравится такой сценарий, то мы должны требовать от наших политиков, чтобы они обсуждали другие сценарии», — резюмирует американская журналистка в своей статье для Gazeta Wyborcza.