Euronews: Атамбаева обвиняют в убийстве и подготовке госпереворота

Генпрокуратура Киргизии подозревает бывшего президента Алмазбека Атамбаева в организации массовых беспорядков, убийстве сотрудника спецназа, захвате заложников и совершении других тяжких преступлений. Теперь Атамбаеву, который был задержан 8 августа по подозрению в коррупции, грозит пожизненное заключение, передаёт Euronews.
Убийство сотрудника спецназа, организация массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия против представителей правоохранительных органов — это ещё не полный список того, в чём генпрокуратура Киргизии подозревает бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему грозит пожизненное заключение. Ранее экс-глава государства признался, что сам стрелял во время штурма его резиденции.
АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ, экс-президент Киргизии:Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял пять-шесть раз вверх. Но темнота, рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать.
В четверг в Бишкеке начались акции протеста сторонников экс-президента. Но демонстрации были подавлены сотрудниками правопорядка.
Глава Госкомитета по нацбезопасности обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота. «Ему нужна была кровь», — заявил Орозбек Опумбаев. По его словам, Атамбаев готовился к столкновениям в резиденции: у него дома нашли склад оружия, а третий этаж был укреплён как военный бункер.
Бывший президент, обвинённый в коррупции и лишённый неприкосновенности, был задержан 8 августа. Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что «чист перед народом».
Россельхознадзор с 14 августа вводит ограничения на ввоз в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии в связи с регистрацией в этой стране случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС).
Политолог, экс-президент Регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в беседе с НСН прокомментировал подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, который расширяет перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, в том числе благодаря включению в него россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева прокомментировала сообщение о том, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО. Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз ОНФ.
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Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции заявил, что пользуется поддержкой президента организации Александра Дюкова.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, которым президент расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, включив в него в том числе россиян, подвергшихся «преследованиям по политическим убеждениям».
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции оценил эпизод с ударом защитника «Сочи» Ивана Миладиновича в своей штрафной площадке в лицо форварду ЦСКА Фёдору Чалову.
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Специалисты отряда центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обезвредили более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в крепости Керчь за два месяца. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Крыму Александра Еремеева.
Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов наградил военнослужащего бригады береговой обороны Михаила Аверина за спасение ребёнка при пожаре, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
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