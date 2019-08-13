Euronews: Атамбаева обвиняют в убийстве и подготовке госпереворота

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21:10 Рублёв победил Басилашвили и вышел во второй круг турнира АТР в Цинциннати Россиянин Андрей Рублёв благодаря победе над грузином Николозом Басилашвили пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.

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20:41 Трамп рассказал о стягивании КНР сил к границе с Гонконгом Президент США Дональд Трамп со ссылкой на данные американских разведслужб заявил, что власти Китая «стягивают войска к границе с Гонконгом» на фоне массовых беспорядков в этом районе страны.

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20:06 На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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19:37 VAR будет использоваться на матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив» На московских матчах шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

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19:07 Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.

19:06 СМИ: ПСЖ требует от «Барселоны» €250 млн Французский ПСЖ согласится продать бразильского форварда Неймара в «Барселону» не менее чем за €250 млн.

19:02 Делегация конгресса США прибыла с визитом в Минск Делегация конгресса США прибыла в Минск для обсуждения двусторонних отношений США и Белоруссии.

19:01 Главе Минприроды представили проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурге Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурге министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину, сообщает URA.RU.

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18:25 Болтон предрёк беспрецедентное партнёрство с Британией после брексита Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон и Лондон ожидает «беспрецедентное партнёрство» после выхода Британии из Евросоюза.

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