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Euronews: Атамбаева обвиняют в убийстве и подготовке госпереворота
Генпрокуратура Киргизии подозревает бывшего президента Алмазбека Атамбаева в организации массовых беспорядков, убийстве сотрудника спецназа, захвате заложников и совершении других тяжких преступлений. Теперь Атамбаеву, который был задержан 8 августа по подозрению в коррупции, грозит пожизненное заключение, передаёт Euronews.

Убийство сотрудника спецназа, организация массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия против представителей правоохранительных органов — это ещё не полный список того, в чём генпрокуратура Киргизии подозревает бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему грозит пожизненное заключение. Ранее экс-глава государства признался, что сам стрелял во время штурма его резиденции.

АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ, экс-президент Киргизии: Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял пять-шесть раз вверх. Но темнота, рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать.

В четверг в Бишкеке начались акции протеста сторонников экс-президента. Но демонстрации были подавлены сотрудниками правопорядка.

Глава Госкомитета по нацбезопасности обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота. «Ему нужна была кровь», — заявил Орозбек Опумбаев. По его словам, Атамбаев готовился к столкновениям в резиденции: у него дома нашли склад оружия, а третий этаж был укреплён как военный бункер.

Бывший президент, обвинённый в коррупции и лишённый неприкосновенности, был задержан 8 августа. Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что «чист перед народом».

Дата выхода в эфир 13 августа 2019 года.

 

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