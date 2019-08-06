Kresy: опрос показал возросшую ностальгию россиян по эпохе Брежнева

Согласно последнему опросу «Левада-Центра», россияне считают черты советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов более позитивными, нежели современной российской власти, пишет польский журналист Кароль Казьмерчак. На портале Кresy он подчёркивает, что в последнее время по результатам опросов были замечены и другие тенденции: максимальный показатель ностальгии по СССР и самый высокий уровень позитивных оценок в отношении личности Иосифа Сталина.
Из социологического опроса, проведённого «Левада-Ценром», следует, что россияне видят больше преимуществ у советских властей на рубеже 70-х и 80-х годов под руководством Брежнева, нежели у нынешних властей России, пишет на портале Кresy польский журналист Кароль Казьмерчак.
Таковыми оказались результаты, несмотря на то что заключительный период нахождения у власти в качестве Генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева в целом воспринимается как период так называемого застоя — экономической стагнации, недостатка на рынке товаров, окостенения и старения партийной и чиновничьей элиты, подчёркивает автор.
Главные качества советской власти, по мнению россиян, состояли в том, что она была близкой к народу — 29% (далекой от народа — 7%); сильной и прочной — 25%; справедливой — 22%; законной — 20%; недальновидной — 18%.
Среди чаще всего называемых отличительных черт современной российской власти прозвучали следующие ответы: советская власть была криминальной и коррумпированной — 31%; бюрократической — 26%; далекой от народа — 23% (близкой к народу — 4%); законной — 20%; сильной и прочной — 19%.
Опрос проводился 18–24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1605 человек городского и сельского населения в 137 населённых пунктах, в 50 субъектах РФ, отмечает журналист.
Кароль Казьмерчак напоминает, что, согласно опросу, проведённому в декабре 2018 года, ностальгию по советскому государству испытывали две трети граждан России, что оказалось максимальным показателем за последнее десятилетие. В апреле этого года в опросе «Левада-Центра» был также замечен самый высокий уровень позитивных оценок в отношении личности Иосифа Сталина начиная с 2001 года, резюмирует журналист.
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