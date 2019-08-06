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France 24: эксперты близки к разгадке «Обнажённой Джоконды» — её писал левша, как и оригинал

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во французском замке Шантийи близ Парижа найден новый рисунок, к которому, возможно, приложил руку Леонардо да Винчи, сообщает France 24. Группа учёных указывает на «штриховку левшей» как доказательство того, что великий флорентиец, писавший левой рукой, участвовал в создании эскиза «Обнажённой Джоконды», который затем лёг в основу других вариантов знаменитого шедевра.
Здесь, в парке замка Шантийи, в музее Конде, находится малоизвестный и загадочный шедевр, название которого не оставляет равнодушным. Эскиз, выполненный древесным углём и считавшийся чем-то непристойным 500 лет назад, — принадлежит ли он руке великого флорентийского художника Леонардо да Винчи? Этот вопрос стал предметом споров специалистов. Чтобы ответить на него, Матьё Дельдик и его команда решили провести расследование.
 
МАТЬЁ ДЕЛЬДИК, куратор выставки «Обнажённая Джоконда»: Недавно мы провели ряд научных анализов, которые дали поразительные результаты. Мы обнаружили, что этот рисунок современник Леонардо да Винчи, он был написан в его мастерской и скорее всего, потому что мы нашли «штриховку левши» а вы знаете, что Леонардо да Винчи был левшой, скорее всего, мастер принимал участие в создании этого потрясающего шедевра.
 
Несмотря на эти новые данные, «Обнажённая Джоконда» раскрыла далеко не все свои секреты. В музее Конде расследование продолжается с помощью позаимствованных в Италии, Великобритании, а также России картин, которые были вдохновлены оригинальной работой. На них видно влияние эскиза.
 
НИКОЛЬ ГАРНЬЕ, главный смотритель музея Конде в Шантийи: Наша выставка как полицейское расследование, это представление доказательств. Так, мы позаимствовали старинную копию «Джоконды» из Лувра. По сути дела, она лежала в основе композиции нашей «Обнажённой Джоконды». Но мы также привезли со всех концов земли варианты, которые произошли от нашего оригинального изображения. В частности, вот эта (картина. ИноТВ) из итальянского музея, написанная Леонардо да Винчи, была непосредственно списана с нашего рисунка.
 
После того как стали известны детали, действительно ли разгадана тайна картины? Мнения посетителей выставки разделились.
 
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Секрет остаётся… остаётся… неразгаданным.
 
ДРУГАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: По-моему, это Леонардо да Винчи. Только это моё личное мнение, я никому его не навязываю. Но я думаю, что тайна на самом деле раскрыта, да, мы можем сказать, что это да Винчи.
 
Каждый может решить это сам для себя, посетив выставку до 6 октября 2019 года. 
 
Дата выхода в эфир 05 августа 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 24 Франция Европа
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