Independent: полиция закроет глаза на ношение бурок и никабов в Голландии

В первый же день после введения закон, запрещающий ношение головных уборов и одежды, закрывающих лицо, в общественных местах, показал свою неэффективность, передаёт The Independent. Так, в полиции Нидерландов заявили, что контроль за его соблюдением не станет её приоритетом.

В Нидерландах вступил в силу частичный запрет на ношение головных уборов и одежды, закрывающих лицо, в общественных местах, однако в первый же день голландская полиция показала, что не намерена следить за его исполнением, сообщает The Independent.

С 1 августа тем, кто появится в мусульманском головном уборе, бурке или никабе, в школе, больнице, общественном транспорте или госучреждении грозит штраф в размере €150.

Тем не менее в первый же день после вступления закона в силу в голландской полиции заявили, что контроль за его соблюдением не станет их приоритетной задачей. В правоохранительных органах сочли, что это может помешать расследованию других преступлений. А затем и крупная местная транспортная компания RET объявила, что их сотрудники не станут обеспечивать соблюдение закона, особенно без поддержки полицейских.

«Полиция сообщила нам, что запрет не является их приоритетом, поэтому они не смогут отреагировать в течение привычных 30 минут, если вообще отреагируют. В обязанности работников транспорта не входит обеспечение правопорядка и взимание штрафов», — отметил официальный представитель компании Педро Петерс.

В голландских больницах также подчеркнули, что следить за соблюдением запрета должны сотрудники правоохранительных органов, но никак не медики.

Несмотря на то что примерно 4% населения Нидерландов исповедуют ислам, бурку носят лишь несколько сотен женщин. При этом крайне правые политики поддержали введение закона, назвав 1 августа «историческим» для страны днём.

Вместе с тем активные противники закона — исламская политическая партия в Роттердаме уже пообещала, что возьмёт на себя выплату штрафов за ношение запрещённой одежды, пишет The Independent.