Welt am Sonntag уличила израильского писателя в самоцензуре ради доступа на российский рынок

Израильский автор литературных бестселлеров Юваль Харари предъявляет западному обществу высокие моральные требования, которым не всегда следует сам, отмечает воскресное издание Die Welt. Так, чтобы его новая книга попала на российский рынок, Харари прибегнул к самоцензуре и внёс в текст правки — к примеру, убрал из главы о фейковых новостях упоминание о нападении России на Украину, подчёркивает немецкая газета.

Израильский писатель Юваль Харари предъявляет обществу высокие моральные требования, однако это не помешало ему внести правки в свою последнюю книгу, чтобы её можно было продать на российском рынке, пишет немецкая газета Die Welt am Sonntag.

Как отмечает главный редактор воскресного издания, Юваль Харари — выдающийся современный автор. В своих бестселлерах, таких как «Краткая история человечества» или Homo Deus, он подробно разъясняет, почему мир сегодня кажется таким обескураживающе перегруженным и что принесёт будущее.

Теперь его новая книга «21 урок для XXI века» вышла и в России, сообщает немецкая газета. Однако для переводного варианта Харари внёс содержательные правки в свой текст — то есть, фактически, подверг его самоцензуре, подчёркивает воскресный выпуск Die Welt.

В главе, речь в которой идёт о фейковых новостях, он привёл вместо «российского нападения на Украину» другой пример, связанный с Дональдом Трампом, отмечает немецкая газета.

По уверениям журналиста, автор сделал для российского издания своей книги ещё много других исправлений. После этих правок правительство страны предстаёт в значительно лучшем свете. В интервью с израильскими СМИ Харари объяснил сделанные в тексте изменения тем, что в противном случае книга вообще не смогла бы пробиться на российский рынок. В исправленном виде он мог, по крайней мере, таким радикальным способом обойти цензуру и, значит, хотя бы отчасти донести до российских читателей свою свободную мысль.

При этом Харари не чуждается того, чтобы предъявлять западному обществу моральные требования, подчёркивает немецкая газета. К примеру, он критикует потребление молока и мяса и сам практикует вегетарианство. Однако «для такого автократа, как Путин, который нападает на другие страны» и «на совести армии которого много убитых», Юваль Харари снижает планку.

Его объяснение занимаемой позиции звучит хорошо только на первый взгляд, убеждён автор статьи. По его мнению, писатель из Израиля забывает упомянуть о своей личной выгоде: прибегая к самоцензуре, он может зарабатывать деньги и на российском рынке. «Я думаю, что в ближайшие десятилетия нам всё чаще придётся делать выбор: за бизнес — или за последовательную приверженность западным ценностям», — отмечает журналист Die Welt.

С его точки зрения, это касается не только России, но и «государства цифрового надзора» — Китая, и прибегающих к пыткам режимов во многих арабских странах. Переписывание книг в этой борьбе — едва ли подходящая тактика, заключает главный редактор Die Welt am Sonntag.