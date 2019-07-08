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Times: Экклстоун признался, что заслонил бы Путина от пули

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В интервью The Times бывший исполнительный руководитель чемпионата «Формула-1» Берни Экклстоун не скрывал своего расположения к президенту России Владимиру Путину. Он заверил, что заслонил бы его от пули. По словам британского бизнесмена, российскому лидеру следует управлять Европой, потому что он человек слова.
Times: Экклстоун признался, что заслонил бы Путина от пули
Reuters

Британский бизнесмен и бывший руководитель чемпионата «Формула-1» Берни Экклстоун в интервью The Times заявил, что защитил бы президента России Владимира Путина от пули.

«Если бы у кого-то был пулемёт и он бы приготовился выстрелить в Путина, я бы встал перед ним», — отметил Экклстоун, объяснив это тем, что российский лидер — «хороший человек», который никогда бы не сделал чего-то, что не принесло бы людям пользы.

На вопрос журналиста британского издания о действиях России в Крыму бизнесмен ограничился комментарием, что Путин лишь хотел объединить страну.

Экклстоун также признался, что не верит в то, что президент причастен к отравлению в Солсбери, назвав все обвинения в его адрес выдумкой.

«Он этого не делал. Он был бы слишком занят, чтобы беспокоиться о подобного рода вещах», — приводит The Times слова предпринимателя.

«Я бы хотел, чтобы он управлял Европой, — добавил Экклстоун. — У нас никого нет, так что хуже быть не может. А он выполняет свои обещания».

Кроме того, в беседе с The Times британец отметил, что ему чужды идеи демократии и он верит во власть диктаторов. 

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Times Великобритания Европа
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