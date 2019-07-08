Forbes: американские спутники в опасности, и вовсе не из-за Ирана

Россия и Китай развивают свои потенциалы в киберсфере, и это серьёзно угрожает американским вооружениям, пишет Forbes, ссылаясь на доклад Chatham House. Так, военные тесно связаны со спутниками, через которые они получают и передают информацию, а спутники часто бывают двойного назначения и не имеют должной защиты.

США отреагировали на сбитый Ираном беспилотник большой кибератакой, но теперь аналитики Chatham House выпустили доклад, в котором говорится, что сами американские системы командования уязвимы перед кибератаками из-за особенностей функционирования спутниковых систем, пишет Forbes.

Так, кибератака на спутник может нанести серьёзный ущерб стратегическим вооружениям и подорвать структуру сдерживания, вызвав смятение. Аналитики расценивают такую угрозу как серьёзную и комплексную из-за отсутствия предупреждения об атаке, из-за её скорости, из-за сложности поиска виновного и определения пропорционального ответа.

Более того, по словам аналитиков, противники США уже работают в этом ключе. И враг здесь вовсе не Иран, у которого нет должных технологий, а Китай и Россия, отмечает автор статьи. Напряжённость в отношениях с ними растёт. Так, Объединённый комитет начальников штабов опубликовал доклад, в котором говорится, что США не справляются с растущим влиянием России в мире, и это представляет опасность для национальной безопасности. А Китай в принципе взял на вооружение наступательную стратегию в киберпространстве.

По мнению аналитиков, из-за того что Китай и Россия развиваются в этом направлении и стремятся к превосходству на «электромагнитном поле боя», а также заинтересованы в том, чтобы не допустить влияния на их эффективность со стороны систем противника, они вполне могут нанести вред спутникам, которыми пользуются США и их союзники.

Между тем, для военных уже много лет спутники крайне важны: для противоракетной защиты, для управления беспилотными вооружениями, для целенаведения и разведки. Вдобавок риски высоки из-за того, что военные пользуются коммерческими спутниками для отправления и получения информации, в том числе о погоде, навигации, а также визуальные изображения.

И кибератака на них будет угрожать не только армии, но и другим сферам. Так что спутники двойного назначения, которые используются для коммерческих и гражданских нужд, требуют повышенной защиты, настаивает автор статьи. Кибератаки иногда рассматривают в исключительно цифровом ключе, но у них есть реальное физическое измерение.

Самое слабое звено в этой системе — люди, которые по работе связаны с космосом. Но также аналитики советуют обратить внимание на стареющее компьютерное оборудование, недостаточную безопасность гражданских киберсистем, а также слабую защиту информации в корпоративных сетях. «Широкий спектр уязвимостей. Очень высокая степень развития киберсферы противников», — такой вердикт выносят специалисты.

По словам автора статьи, Россия ведёт кибервойну в Европе и на Ближнем Востоке, и вместе с киберударами Китая это стало уже привычной стратегией гибридной войны. Так что союзники по НАТО учитывают этот фактор при планировании решений и проведении операций. И всё это должно войти в компетенцию новых американских космических сил, которые, как планируется, заработают уже в следующем году, пишет Forbes.