Ведущий специалист Chatham House по российской геополитике Кир Джайлс заявил в интервью Daily Express, что Западу нужно признать: у него есть разногласия с Россией. Вдобавок существует конфликт в плане того, чего реально хотят Москва и западные страны. «Жить, имея разногласия, вместо того чтобы притворяться, что их нет, — это куда более стабильная основа для отношений», — подчеркнул аналитик.
Ведущий специалист по российской геополитике Кир Джайлс из лондонского аналитического центра Chatham House в интервью Daily Express заявил, что настойчивые попытки Запада перезагрузить отношения с Москвой будут лишь усугублять и без того хрупкую ситуацию.
«Запад настойчиво пытается перезагрузить отношения с Россией, начать всё заново с чистого листа и надеется, что в этот раз дела будут обстоять лучше. Все предыдущие попытки сделать это учат нас одному и тому же, — всё это просто не имеет смысла», — подчеркнул Джайлс.
По его мнению, не стоит вдохновлять Россию на мысли о том, что ей сойдут с рук её враждебные действия, она будет прощена и все смогут вернуться к привычному ходу дел. Вместо этого аналитик предлагает другой, «гораздо более стабильный и менее опасный» подход.
«Нам нужно признать, что на самом деле существуют противоречия и конфликт в плане реальных желаний России и Запада и что это будет невозможно решить. Жить, имея разногласия, вместо того чтобы притворяться, что их нет, — это куда более стабильная основа для отношений», — подчеркнул Джайлс.
Другой аналитик Chatham House Джеймс Никси подчеркнул, что Россия — это, несомненно, одна из самых «крупных» держав мира и требует «серьёзного внимания» к себе.
«Суть в том, что это на самом деле неоспоримый факт: она — крупная держава во всех смыслах этого слова. Если не говорить только об экономике, тут она на 13-м месте по ВВП и на 5-м по паритету покупательной способности. Но у неё 48 процентов мирового запаса ядерного оружия. Это самая большая страна в мире. Крупнейший производитель нефти в мире. Она занимает второе место по количеству граничащих с нею государств. Дело в том, что даже если Россия — это держава в состоянии упадка, то это тем не менее крупная держава в состоянии упадка», — подчеркнул Никси.
Он также отмечает, что Россия любит считать себя великой державой, хотя это немного другой вопрос.
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