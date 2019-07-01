WT: Пентагону необходима новая стратегия для борьбы с «агрессией Москвы XXI века»

Россия достигла большого мастерства в своей стратегии гибридной войны и с её помощью добилась значительных успехов на мировой арене, пишет The Washington Times со ссылкой на новый доклад Пентагона. Как отмечают авторы документа, для того чтобы дать отпор «агрессии Москвы XXI века», США необходима всеобъемлющая и комплексная стратегия, в рамках которой будут задействованы все инструменты национальной мощи.

Россия отточила свою стратегию гибридной войны и использует её для демонстрации своей мощи и приобретения влияния по всему миру, пишет The Washington Times со ссылкой на новое крупное исследование Пентагона.

По мнению составителей доклада, США необходимо выработать более серьёзную и комплексную стратегию для того, чтобы дать отпор «агрессии Москвы XXI века». Этот документ, который был подготовлен рядом военных экспертов и исследователей, лёг на стол Объединённого комитета начальников штабов.

В исследовании говорится, что Россия продолжает совершенствовать свои операции в так называемой серой зоне — области за рамками полномасштабной войны, действия в которой тем не менее оказывают огромное влияние на геополитическую ситуацию.

В пример составители документа приводят усилия России по «оказанию влияния на иностранные выборы», распространению «дезинформации», переброску полувоенных формирований в горячие точки по всему миру, а также использование энергоресурсов в качестве политического оружия.

По большому счёту, как утверждается в докладе, Россия считает, что находится с США в состоянии войны и действует соответственно.

«Как и восприятие Россией соревнования с США, так и её восприятие конфликтов двойственно: война либо есть, либо её нет, — говорится в документе. — Россия считает, что во время войны главную роль играет успешная интеграция всех инструментов государственной мощи, а также согласованное применение военных и невоенных рычагов сдерживания и принуждения».

«В целом влияние России за рубежом растёт, а Кремль достиг вершин в гибридной войне в рамках продвижения российской внешней политики», — отмечается в докладе.

Публикация содержания этого доклада совпала по времени со встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке, напоминает издание.

Трамп заявил, что он вновь схлестнулся с Путиным по теме «вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году. Эта акция, по мнению The Washington Times, — ключевой пример попыток Москвы нарастить влияние по всему миру. Тем не менее, по словам американского лидера, Путин все обвинения отрицает.

Однако составители доклада считают, что «вмешательство в выборы» — это лишь один из элементов российской многогранной стратегии по возвращению себе статуса важной мировой державы. В документе, например, описываются попытки России использовать энергоресурсы для приобретения политического влияния в Европе.

Москва, в частности, занимается прокладкой трубопровода «Северный поток — 2», по которому огромное количество топлива должно поступать непосредственно в Европу. Другой пример — это Венесуэла, где Россия оказывает поддержку президенту Николасу Мадуро в попытке помешать Америке добиться её целей.

В докладе делается особый акцент на том, что США нужен всеобъемлющий план, чтобы дать России отпор.

«Несмотря на силу растущего влияния России за рубежом и разнообразие спектра тактик действий в серой зоне, с помощью которых она пытается добиться своих стратегических целей, США по-прежнему способны ограничить результаты этой большой стратегии, — утверждают составители документа. — Среди авторов существует широкий консенсус, что для борьбы с российскими провокациями необходимо задействовать все инструменты национальной мощи».