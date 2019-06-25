СТРАНА: на Украине появится новая купюра с лауреатом Сталинской премии

С осени этого года на Украине вводят в оборот новую купюру достоинством 1000 гривен, на которой изображён академик Владимир Вернадский. Как пишет «СТРАНА», некоторые пользователи соцсетей назвали это «зрадой», поскольку назвать Вернадского украинским учёным можно с большой натяжкой, так как большую часть своей жизни он занимался научной деятельностью в Российской империи и Советском Союзе. Впрочем, отмечает издание, эксперты увидели в появлении новой купюры возможную волну инфляции после парламентских выборов.

С октября на Украине в оборот вводят новую банкноту достоинством одна тысяча гривен. На ней будет изображён академик Владимир Вернадский. До этого самой крупной купюрой украинской валюты были 500 гривен с Григорием Сковородой, которую ввели 13 лет назад. Журналисты издания «СТРАНА» собрали информацию о том, чем знаменит Вернадский и почему пользователи соцсетей пишут о «зраде» (измене. — ИноТВ) и грядущей инфляции после выборов.

Как пишет издание, новинка попадёт в оборот с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне купюры изображён академик Владимир Вернадский и написана его цитата: «Я верю в великое будущее Украины». Полностью цитата звучит следующим образом: «Я верю в большое будущее и Украины, и Украинской академии наук».

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки: геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», — сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

Владимир Иванович Вернадский — философ, учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки (геохимии, биохимии, радиогеологии), создатель революционного учения о биосфере.

Также он является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, которая в прошлом году отметила своё 100-летие.

Впрочем, отмечает издание, украинским учёным его можно назвать с определённой натяжкой, так как большую часть своей жизни он занимался научной деятельностью в Российской империи и Советском Союзе.

Родился он в Санкт-Петербурге, но детство провёл в Харьковской области, куда семья переехала из-за неблагоприятного климата. Позже преподавал в Московском императорском университете. Был членом партии кадетов. Революция 1917 года застала его на Украине, куда он переехал по состоянию здоровья.

В 1918 году Вернадский стал одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной правительством гетмана Павла Скоропадского.

В 1919 году, после установления советской власти, в Киев к Вернадскому прибыл для переговоров представитель Российской академии наук. Однако Вернадский заболел тифом и оказался на лечении в Крыму, где он стал ректором Таврического университета в Симферополе.

В 1921 году он под усиленной охраной ЧК выехал из Симферополя в Москву, а чуть позже перебрался в Петроград, где Вернадский возглавил Метеоритный отдел Минералогического музея.

На короткое время был арестован по обвинению в шпионаже, но затем освобождён после телеграммы, которые учёные послали Ленину.

Позже работал в различных советских научных программах, в том числе стоял у истоков советского ядерного проекта. Был членом Академии наук СССР, лауреатом Сталинской премии, часто выезжал за границу для работы, лекций и лечения. С началом войны был эвакуирован в Казахстан. Умер в Москве в 1945 году после инсульта.

Журналист Андрей Манчук с иронией назвал размещение Вернадского на купюре «зрадой», учитывая, что он был «маститым советским академиком» и был награждён Сталинской премией.

«На Украине анонсировали новую купюру в тысячу гривен, и это грандиозная зрада. На ней изображён известный учёный Владимир Вернадский. Человек, который родился в Петербурге, умер в Москве, был маститым советским академиком, причём настолько лояльным, что его выпускали в Европу. Вернадский был знаком ещё со старшим братом Ленина, казнённым народовольцем Александром Ульяновым, впервые написал об Ильиче в 1905 году, а впоследствии не уставал петь осанну советским вождям.





А Владимир Ильич, в свою очередь, назвал его в своей знаменитой работе «высокоталантливым мыслителем-натуралистом».

Собственно, весь украинский период Вернадского сводится к 1917—1918 годам, когда он был застигнут революцией в своём полтавском имении Шишаки и сотрудничал с установившейся по факту властью гетмана, пока он контролировал Украину. А в остальное постреволюционное время учёный являлся матёрым посыпакой большевиков, которые поселили его в особняке на Арбате, дали Сталинскую премию, орден Трудового Красного знамени и предоставляли всё, что было необходимо для научной деятельности. Одумайтесь же! Сожгите напечатанные купюры», — иронизирует Манчук.

Кроме того, несмотря на бодрые заявления Нацбанка пользователи задумываются о том, что причиной может быть инфляция после выборов.

«Вернадский на 1000. Уже с 25 октября. Как вам? Спокойны за гривну после выборов?» — написал политолог Алексей Якубин.

«25 октября текущего года в обороте появится купюра номиналом 1000 гривен. На лицевой стороне банкноты изображён академик Вернадский. На тыльной стороне здание Президиума Национальной Академии Наук Украины. О том, почему появление новых купюр высокого номинала — это не очень хорошо, думаю можно не рассказывать, всё и так понимаю», — написал политический эксперт Денис Гороховский.

Как отмечает издание, любопытно, что на момент введения гривны в 1996 году самой крупной купюрой были 100 гривен, и тогда это был эквивалент более чем $50. Сейчас же 1000 гривен — это менее $40.